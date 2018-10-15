iOS'a Özel Olan Pokémon GO AR+, Android'e Geldi

Her ne kadar ilk dönemdeki popülaritesini kaybetmiş olsa da halen büyük bir kitlenin oynadığı Pokemon GO için beklenen güncelleme geldi.

Pokemon GO'nun daha piyasaya çıkmadan 1-2 sene önce yayınlanan tanıtım videolarını hatırlarsınız: Sanki Pokemonlar hayatımızdan bir parça olacakmış gibi devrimsel bir artırılmış gerçeklik tanıtımı yapılmıştı. Ancak oyun piyasaya çıktığında tüm bunların bir PR çalışmasından ibaret olduğunu görmüştük.

Oyunun artırılmış gerçeklik desteği oldukça göstermelik ve oynanışı da yavaşlatan, sekteye uğratan bir yapıya sahipti. Hal böyleyken oyuncuların bir çoğu bu özelliği devre dışı bırakıyordu. Bununla birlikte bir süre önce iOS versiyonuna gelen AR+ moduyla artırılmış gerçeklik gerçektende bir anlam kazanmaya başladı. Nitekim Pokemon'a yavaş yavaş yaklaşarak yakalama ihtimalinizi artırabiliyor, fazla ürkütürseniz de hedefinizi kaçırıyordunuz.

Oldukça beğeniyle karşılanan bu özellik en sonunda Android kullanıcıları için de kullanıma sunuldu. Siz de AR+ moduyla daha da keyiflenen Pokemon GO'yu cihazınıza indirmek isterseniz aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: