Elektrikli araç pazarının önemli aktörlerinden Polestar, tarihinde ilk defa akıllı telefon üretti. Bu telefon Meizu 21 Pro'nun bir klonu ancak yapay zekâ özellikleri de var.

Önce akıllı telefon üreticilere firmalara özel cihazlar çıkarmaya başladı, sonra da firmalar akıllı telefonların kendilerine özel varyantlarını piyasaya sürmeye. Son olarak Polestar da Meizu 21 Pro klonu olan kendi telefonunu tanıttı. Öte yandan bu cihazda yapay zekâ destekli özellikler ve elektrikli araçlara özel kontrol sistemleri de yer alıyor, yani Polestar telefonun dış görünüşünü ve arayüzünü az değiştirip kendi telefonunu çıkardı demek haksızlık olur.

İşte Polestar Phone'un özellikleri

İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16 GB Depolama 1 TB Arka Kamera 50 MP, 13 MP ultra geniş açı, 10 MP 3x telefoto Ön Kamera 32 MP Batarya 5050mAh, 80W kablolu 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj Sertifikasyon IP68 su ve toz geçirmezlik Boyutlar 164,98 x 74,42 x 7,98 mm Bağlantılar Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Kzılötesi, USB Type-C Ekran 6,79 inç 1368x3192 piksel 1250 nit LTPO AMOLED

Telefonun kamera donanımı çok da üst düzey değil ancak amiral gemisi işlemcisi kullanıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Elektrikli otomobil üreticisi bir firmadan da zaten bir amiral gemisi katili beklenmiyor ancak Polestar Phone oldukça tatmin edici özelliklere sahip.

Akıllı telefonun arayüzü ise oldukça farklı. Polestar Phone OS işletim sistemi, Flyme OS'un tematik bir versiyonu gibi duruyor. Polestar Phone'un arayüzünde ise Polestar elektrikli araçların arayüzlerini andıran bir tasarım dili hâkim.

Akıllı telefonda dikkat çeken bir başka nokta ise yapay zekâ özellikleri. Bu özellikler arasında yapay zekâ ile görsel arama, görsel olşturma, metin özetleme becerileri yer alıyor. Ek olarak Polestar Phone, firmanın elektrikli araçlarını kontrol etmeyi sağlayan Polestar Link ile geliyor. Böylece araç sahipleri araçları hakkındaki bilgilere kolayca erişebiliyor. Özellikle Apple CarPay ve Android Auto'nun olmadığı Çin'de Polestar Link önemli bir araç olabilecek gibi duruyor. Firma bu özelliği diğer Çinli elektrikli otomobil kullanıcılarına da açmayı planlıyor.

Şimdilik sadece Çin'de satışa çıkan telefonun diğer ülkelerde de satışının olup olmayacağı bilinmiyor. 1 TB+16GB'lık varyantın fiyatı ise 7388 yuan (33 bin 186 TL).