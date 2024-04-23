Kulak içi monitör, earbudlar gibi pek çok üst seviye ses ekipmanı üreten Moondrop, yüksek kalite ses çıkışına sahip akıllı telefonlarını duyurdu.

Birkaç ay önce Moondrop, kendi internet sitesine firmanın ilk defa bir akıllı telefon çıkaracağına işaret eden yeni bir sayfa eklemişti. İsminin MIAD 01 olacağı bilinen telefon hakkında başka bir bilgi paylaşılmamıştı: bugüne kadar. MIAD 01 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Moondrop'un X sayfasından yapılan paylaşım, akıllı telefonun arka tasarımını gözler önüne serdi. Ayrıca cihazın bazı özellikleri de ortaya çıktı. MIAD 01'in en dikkat çekici yanı ise elbette ki yüksek ses kalitesi. Öyle ki firma cihazı "Hi-Fi oynatıcı" olarak nitelendiriyor.

İşte MIAD 01 hakkında ilk bilgiler

Görsele göre MIAD 01, çift arka kameralı bir model olarak raflardaki yerini alacak. Öte yandan cihaz hem 3,5mm hem de 4.4mm girişlere sahip olacak. Yani hem düzenlenmiş hem de düzenlenmemiş ses kablolarını bu akıllı telefon ile birlikte kullanmak mümkün. 4.4mm giriş demek telefonun da son yıllardaki modellere kıyasla bir nebze kalın olacağı anlamına geliyor. MIAD 01'in yan tarafında ise güç ve ses düğmeleri göze çarpıyor.

Moondrop ses kalitesi anlamında sayılı markalardan biri ve pek çok sanatçının da tercihi olarak göze çarpıyor. Sahnelerde kullanılan kulak içi kulaklıklar ve ses sistemleri gibi pek çok ürüne imzasını atan Çinli firmanın bu modeli tek başına mı ürettiği yoksa ülkedeki diğer teknoloji üreticileri ile iş birliği mi yaptığı ise şimdilik bilinmiyor. ,