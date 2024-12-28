Otomobil seven herkes için yeri ayrı olan bir modelden bahsedeceğiz bugün. Tam 31 yıl önce üretilen Toyota Supra MK4, hangi özellikleriyle gerçek bir efsane olmayı başarmıştı?

İlk defa 1993’te tanıtılan ve 2003’e kadar gelişimini sürdüren Toyota Supra MK4’ten 50 bin adet üretildi.

Günümüzde artık bir koleksiyon değeri de taşıyan Supra MK4, modifiye kültürünün de simgelerinden biri.

2JZ motoru ile efsane oldu.

Supra MK4’ün kalbi diyeceğimiz 3.0 litrelik 2JZ-GTE motoru, stok hâliyle 280 beygir gücü üretebiliyordu. Ancak araç modifiye edildiği zaman dayanıklılığı sayesinde 1000 beygirlere kadar ulaşabiliyordu.

Aslında potansiyeli çok daha fazlaydı…

Supra MK4’ün motorunun stok hâlinin 280 beygir olduğunu söylemiştik. Ancak bu Japon otomobil üreticilerinin 1990'larda uyguladığı 'Gentlemen’s Agreement' gereği sunulan bir değerdi. Gerçek ölçümler, bu motorun modifiyesiz hâlinin 320 beygir olduğunu gösteriyordu.

Modifiye için bu kadar çok tercih edilmesi şaşırtıcı değil.

Modifiye için bu kadar çok tercih edilmesinin arkasında yatan gerçek pek de şaşırtıcı değil. Bahsettiğimiz 2JZ-GTE motor, dökme demirden yapıldığı için çok sağlamdı ve motor içi modifikasyonlar için hem sağlam hem de güvenliydi.

Özel versiyonları da üretilmişti.

Japonya'da satılan Supra MK4’lerin bazı özel versiyonları da vardı. Bunlar RZ-S, SZ-R ve GZ’di. SZ-R ve GZ konfor odaklı modellerken; RZ-S performans odaklı en başarı versiyondu.

Dönemine göre oldukça ağırdı.

Supra MK4, dönemine göre oldukça ağır bir otomobildi. Ağırlığı tam olarak 1615 kg’dı. Ancak yüksek torku ve güçlü motoru sayesinde bu ağırlık performansı etkilemiyordu.

Supra MK4’ün rüzgâr tünellerinde test edilmiş arka tarafındaki meşhur spoiler’ı yüksek hızlarda arka tekerleklere bastırma kuvveti (downforce) sağlayarak yol tutuşu inanılmaz artırıyordu.

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