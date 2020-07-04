Dünyaca ünlü otomobil firması Porsche, elektrikli otomobili Taycan’ın Çin’e özel arkadan itişli ve daha ucuz versiyonunu tanıttı. Modeli, gelecekte başka pazarlarda da görme ihtimalimiz bulunuyor.

Otomobil pazarında son yılların en önemli trendlerinden biri elektrikli otomobiller oldu. Bu trende ayak uyduran Porsche da Türkçe isim verdiği Taycan adlı modeliyle pazara görkemli bir giriş yaptı.

Taycan’ın yeni ve arkadan itişli bir modeli ilk defa karşımıza çıktı. Şimdilik yalnızca Çin’de satılacak olan model, görece daha düşük özelliklere ve daha karşılanabilir bir fiyat etiketine sahip olacak. Böylece dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarlarından birinde firmanın payı arttırılacak.

Arkadan itişli yeni Taycan

Bu modelde aracın ön tarafındaki motor yerini arkadan itişli bir sisteme bırakıyor. Bu sistem, 79.2 kWh’lik Performance Battery ile geldiğinde 402 beygir, 93.4 kWh’lik Performance Battery Plus ile geldiğinde ise 469 beygir güç üretiyor.

Zorlu hava koşullarında daha önceki versiyonları kadar iyi performans sergilemese de bu modelin fiyatı, piyasada bulunan Taycan 4S modelinden %20 daha düşük olacak. Yani aracın fiyatı 85 bin dolar bandında olabilir.

Öte yandan yeni modellerin menzili de Taycan 4S’ten daha fazla olacak. Eski NEDC testine göre araç 413 kilometre menzile sahip ki bu da Taycan 4S’e kıyasla 8 kilometre daha fazla menzil anlamına geliyor. Plus pakette ise menzil 490 kilometreye kadar ulaşıyor.

Porsche modeli başka ülkelerde de satışa sunabilir

Otomobil üreticisi, neden aracın yalnızca Çin’de satışa çıkacağı konusunda bir açıklama yapmadıysa da araştırma şefi Dr. Michael Steiner daha önce arkadan itişli modelin hava durumunun çok da risk oluşturmadığı bölgelerde satışa çıkacağını söylemişti.

Porsche bu modeli ABD pazarına sunmak için şimdilik ihtimalleri değerlendiriyor. Ülkemizde de arkadan itişli Taycan görmemiz mümkün olabilir. Üstelik bu model, firmanın Tesla gibi rakipleriyle de daha kolay rekabet etmesini sağlayacaktır.