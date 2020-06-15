Tesla’nın kısa süre sonra satışa sunacağı tamamen elektrikli spor otomobili Roadster için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YouTube’da yayınlanan bir video, 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 1,9 saniyede gerçekleştirecek olan bu performans canavarı ile yüzde 100 elektrikli Porsche Taycan modelini boyut ve dış tasarım olarak karşılaştırmamızı sağlıyor.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ilk aracı 2008 Roadster'in halefi olan yeni Roadster, üzerindeki sır perdesini Kasım 2017 tarihinde kaldırmıştı. Yollara çıkmadan önce, SpaceX'in ve dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy ile uzaya gönderilen araç, üç yıllık bir bekleyişin ardından 2020 yılı içerisinde satışa sunulacak.

0'dan 100 km/s’e sadece 1,9 saniyede çıkarak sokakta kullanılması yasal olan herhangi bir seri üretim otomobilinden daha hızlı olacağı açıklanan Tesla Roadster, olağanüstü donanım özellikleri ile spor otomobil segmentinde kuralları baştan yazacak. Tamamen elektrikli aracın sürüş menzili ise tek şarjda 1000 kilometre olacak.

Tamamen elektrikli olan Tesla Roadster, tek şarjda 1000 kilometre sürüş menzili sunacak

Elon Musk’ın gözbebeği, kağıt üzerinde eşsiz bir araç olsa da, rakipsiz değil. Bildiğiniz üzere Alman devi Porsche, performans verileri ile oldukça etkileyici olan ilk tamamen elektrikli spor otomobili Taycan’ı geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtmıştı. 625 beygir gücündeki araç, Turbo S versiyonunda 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 2,8 saniyede gerçekleştiriyor. Menzil ise Turbo versiyonunda 450, Turbo S versiyonunda ise 412 kilometre.

Tesla Roadster, Porsche Taycan'a kıyasla çok daha küçük görünüyor

Bir YouTube kanalı, bu iki aracı tasarım ve boyut olarak detaylıca karşılaştırabileceğimiz bir konsept video tasarladı. Roadster, Taycan'a kıyasla çok daha küçük görünüyor ancak Alman spor otomobilinin Tesla Model S'in boyutlarına yakın olması ve Roadster'ın çok daha küçük bir araç olması pek de şaşırtıcı değil.

Tesla Roadster, beygir gücü, tork ve menzil dahil neredeyse her performans kaleminde Porsche Taycan’ın önünde görünse de, dizayn anlamında iki aracın da oldukça etkileyici bir tasarım diline sahip olduğunu söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Bu nedenle hangi aracın daha iyi olduğu konusunda karar, siz değerli okuyucularımıza kalsın.

Tesla Roadster - Porsche Taycan tasarım karşılaştırma videosu