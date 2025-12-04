Tümü Webekno
Porsche, elektrikli otomobillerine sahte vites koyacak

Porsche, 2027 Taycan’la birlikte elektrikli araçlara sahte vites geçişi ve yapay motor sesi ekliyor. Amaç, içten yanmalı hissini EV’lere geri kazandırmak.

Porsche, elektrikli otomobillerine sahte vites koyacak
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Porsche, elektrikli araçlara içten yanmalı otomobil hissi kazandırmak için sahte vites sistemi geliştiriyor. 2027 Taycan’la sunulacak bu özellik yapay sesler ve sanal vites geçişleriyle çalışacak.

Sistem, direksiyon arkasındaki kulakçıklarla vites değiştiriyormuş hissi verirken araç içinde tork-konvertörlü otomatik benzeri bir tepki oluşturacak. Böylece EV’lerde eksik kalan duygusal sürüş etkisi geri getirilmek isteniyor.

Marka geçen yıl bu fikri reddetse de prototip testleri sonrası yön değiştirildi. Testlerde vites hissinin şaşırtıcı derecede gerçekçi bulunması kararın alınmasında etkili oldu. Özellik isteğe bağlı olarak kapatılabilecek.

Bu adımın başarılı olması hâlinde diğer elektrikli Porsche modellerinin de sanal vites sistemine geçmesi bekleniyor. Otomotiv dünyasında ise bu özellik “gimmick mi, yenilik mi?” tartışmasını şimdiden başlatmış durumda.

