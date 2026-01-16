Yapay Zekâ Destekli Baristası Olan Profesyonel Kahve Makinesi Philips Cafe Aromis Türkiye'de!

Philips, üst düzey özelliklerle donattığı profesyonel kahve makinesi Cafe Aromis'in Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Yapay zekâ destekli baristası bile bulunan ürün, tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği üreticilerinden Philips, İstanbul'da bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlik kapsamında "Cafe Aromis" ismini verdiği profesyonel kahve makinesini Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Dikkat çeken özelliklerle donatılan Philips Cafe Aromis, tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Philips Cafe Aromis'in en dikkat çeken özelliği, hiç şüphesiz yapay zekâ destekli baristası. Şirketin HomeID uygulaması üzerinden devreye alabileceğiniz barista, kişisel zevklerinizi zaman içerisinde öğrenerek sizin için en iyi kahveyi hazırlayabiliyor. 8 farklı kişi için profil oluşturmaya imkân tanıyan sanal barista, kalabalık aileler için de çok ideal görünüyor.

50'den fazla sıcak ve soğuk kahve hazırlayabiliyor!

Philips'in yeni kahve makinesi, ürün çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Yerleşik hafızasında 50'den fazla tarif barındıran cihaz, bu özelliği sayesinde değişen mevsim koşullarına uygun kahve zevki yaşamanızı sağlıyor. Üstelik bunca özellik, yüksek hijyen ile birleştirilmiş durumda. Philips Cafe Aromis'in parçaları, bulaşık makinesinde yıkamaya uygun.

Philips Cafe Aromis, patentli Brew Extract demleme ve SilentBrew teknolojileri sayesinde hem yoğun aromalara ulaşmanızı hem de oldukça sessiz bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. 4.3 inç boyutlu TFT dokunmatik ekranla donatılan ürün, şık tasarımı ile de kahve tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.