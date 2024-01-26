Kış aylarında en iyi yapılacak aktivitelerden biri sinemaya gitmektir. Mısırınızı alıp dev bir ekrandan film izlemek gibisi yoktur. Pandemiden sonra geniş bir kitle sinemaya küsmüş olsa da yavaş yavaş yeniden sinemalar dolmaya, filmler de sinemalara gelmeye başladı.
Buna rağmen hiçbir şey kendi evinizin rahatını sunamaz. Bizler de evinizi sinema salonu yapacak her fiyat bandından birbirinden iddialı projeksiyon cihazları listeledik. Bu projeksiyon cihazlarıyla istediğiniz her yerde sinema deneyimi yaşabilirsiniz.
Küçük boyut, büyük etki: Anker Nebula Capsule II Akıllı Taşınabilir WiFi Projeksiyon Cihazı
|Ekran çözünürlüğü
|1280 X 720P HD
|Lümen gücü
|200
|Önerilen ekran boyutu
|100 inç
|Bağlantı türü
|WiFi, Bluetooth, HDMI, USB, Chromecast,
|Akıllı TV
|Var (Android TV)
|Hoparlör
|Var
|3D görüntü uyumu
|Yok
|Batarya
|Var
Anker'in akıllı taşınabilir projeksiyon cihazı, WiFi kablosuz bağlantısı ve dahili hoparlörü ile her yere sinema deneyimi taşıyor. Kompakt boyutu, yüksek kaliteli görüntü sunumu ve kolay taşınabilirliği, projeksiyon cihazının dikkat çeken özelliklerinden. Ürün 854 x 480 piksel çözünürlüğü bulunuyor. Kendi içerisindeki bataryayla 2,5 saatlik kesintisiz video oynatma imkanı tanıyan projeksiyon cihazında Chromecast desteği de yer alıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Her yerde sinema keyfi: Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı
|Ekran çözünürlüğü
|1920 x 1080p (HDR)
|Lümen gücü
|230
|Önerilen ekran boyutu
|100 inç
|Bağlantı birimleri
|WIFI, HDMI, Bluetotth, Anynet+
|Akıllı TV
|Var (Tizen)
|Lens ömrü
|30.000 saat
|Hoparlör
|Var
|3D Görüntü Uyumu
|Yok
|Batarya
|Ayrıca satın alınabilir
Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı, Full HD görüntü kalitesi, 360 derece ses ve 5 watt hoparlörü ile evinizde benzersiz bir sinema deneyimi sunuyor. Görüntüyü otomatik olarak ayarlayabilen bu projeksiyon cihazı akıllı çift yansıtma özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde iki adet Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon, senkronize bir şekilde çalışıp çok daha büyük bir ekran deneyimi sunabiliyor.
Ayrıca USB-PD ve 50W/20V veya üstü çıkışa sahip harici şarj cihazlarıyla da uyumlu. Tek bir Samsung Freestyle projeksiyon cihazı 100 inçe kadar ekran büyüklüğüne ulaşabiliyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Cep boyutunda sinema keyfi için: ViewSonic M1 Mini JBL Hoparlörlü Projeksiyon Cihazı
|Ekran çözünürlüğü
|854 x 480p
|Lümen gücü
|120
|Önerilen ekran boyutu
|40 inç
|Bağlantı birimleri
|USB, HDMI
|Akıllı TV
|Yok
|Hoparlör
|Var
|3D Görüntü Uyumu
|Yok
|Batarya
|Var
ViewSonic'in bu mini LED projeksiyon cihazı, JBL hoparlörü ve bataryası ile her yere taşınıp kullanılabiliyor. Özellikle romantik anlar yaşamak istiyorsanız ya da kamp yapmak gibi aktiviteleri seviyorsanız, size özel bir yerde sinema keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Açık hava sinemasının yıldızı: Anker Nebula Mars 3 Taşınabilir Açık Hava Projektörü
|Ekran çözünürlüğü
|1920 x 1080p (HDR)
|Lümen gücü
|1000
|Önerilen ekran boyutu
|200 inç
|Bağlantı birimleri
|WIFI, HDMI, Bluetotth
|Akıllı TV
|Yok
|Lens ömrü
|10.000 saat
|Hoparlör
|Var
|3D Görüntü Uyumu
|Yok
|Batarya
|Var
1000 ANSI lümen parlaklık, Wi-Fi ve Bluetooth desteği ile dış mekanlarda bile mükemmel görüntü kalitesi sağlayan Anker Nebula Mars 3, hem film geceleri hem de sunumlar için ideal bir projeksiyon cihazı. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Net görüntüler elde edebilmek için: Philips Neopix 330 Projeksiyon Cihazı
|Ekran çözünürlüğü
|1920 x 1080p
|Lümen gücü
|250
|Önerilen ekran boyutu80
|80 inç
|Bağlantı birimleri
|2x HDMI, USB, USB-C, 3.5 mm jak
|Akıllı TV
|Var (Linux)
|Lens ömrü
|30.000 saat
|Hoparlör
|Yok
|3D Görüntü Uyumu
|Yok
|Batarya
|Yok
Net görüntüleri ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan Philips Neopix 330 projeksiyon cihazı, kolay kurulum ve yüksek kaliteli projeksiyon deneyimi sunuyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Akıllı ev sineması için: Xiaomi Mijia Android Tv Box Projeksiyon
|Ekran çözünürlüğü
|1920 x 1080p (HDR)
|Lümen gücü
|500
|Önerilen ekran boyutu
|200 inç
|Bağlantı birimleri
|WIFI, HDMI, Bluetooth
|Akıllı TV
|Var (Android)
|Lens ömrü
|30.000 saat
|Hoparlör
|Var
|3D Görüntü Uyumu
|Yok
|Batarya
|Yok
Eğer kompakt tasarıma sahip bir projeksiyon cihazı arıyorsanız Xiaomi'nin Mijia Android TV Box projeksiyon cihazı çok işinize yarayacak. Kare tasarımı sayesinde her yere götürebileceğiniz bu projeksiyon cihazı, en popüler projeksiyon cihazları arasında yer alıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Android'in gücüyle birleşen yüksek lümenli projeksiyon: Wanbo Mozart 1 Android Projeksiyon Cihazı
|Ekran çözünürlüğü
|1920 x 1080p (HDR)
|Lümen gücü
|900
|Önerilen ekran boyutu
|100 inç
|Bağlantı birimleri
|WIFI, HDMI, Bluetotth
|Akıllı TV
|Var (Android)
|Lens ömrü
|20.000 saat
|Hoparlör
|Var
|3D Görüntü Uyumu
|Yok
|Batarya
|Yok
900 ANSI lümen parlaklık ve Android işletim sistemi ile iddialı özellikler sunan bu projeksiyon cihazı, ev ve iş yerlerinde kullanım için son derece ideal bir ürün. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Yüksek lümen gücü arıyorsanız: EPSON CO-FH02 Smart Android TV Projeksiyon Cihazı
|Ekran çözünürlüğü
|1920 x 1080p
|Lümen gücü
|3000
|Önerilen ekran boyutu
|-
|Bağlantı birimleri
|WIFI, Miracast, HDMI
|Akıllı TV
|Var (Android)
|Lens ömrü
|6000 saat normal, 12.000 saat eco modu
|Hoparlör
|Yok
|3D Görüntü Uyumu
|Yok
|Batarya
|Yok
Full HD çözünürlük ve Android TV desteği ile EPSON'un bu projeksiyonu, net ve canlı görüntüler sunuyor. Akıllı özellikleri ve kolay kurulumu ile ev veya ofis kullanımı için mükemmel olan EPSON CO-FH02, 3000 ANSI Lümen gücüne sahip. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Her yönüyle yüksek kalite arayanlara: Optoma EH400 4000 ANSI Lümen Projeksiyon Cihazı
|Ekran çözünürlüğü
|1920 x 1080p
|Lümen gücü
|4000
|Önerilen ekran boyutu
|100 inç
|Bağlantı birimleri
|2x HDMI, MHL, VGA, 3.5 mm jak, USB
|Akıllı TV
|Yok
|Lens ömrü
|10.000 saat
|Hoparlör
|Var
|3D Görüntü Uyumu
|Var
|Batarya
|Yok
4000 ANSI lümen parlaklık ve 1920x1080 Full HD çözünürlük ile bu DLP projeksiyon cihazı, net ve canlı 3D görüntüler sağlıyor. İş ve eğitim amaçlı sunumlar için ideal ürün olan Optoma EH400, yüksek lümen gücü ve Full HD 3D özellikleriyle gerçek bir sinema deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Kış Aylarının Vazgeçilmezi Olacak 11 Ürün Tavsiyesi
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