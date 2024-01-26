Evinizde bir sinema salonu olsaydı nasıl olurdu? Bu listedeki projeksiyon cihazı önerileriyle bunu gerçeğe dönüştürmek mümkün.

Kış aylarında en iyi yapılacak aktivitelerden biri sinemaya gitmektir. Mısırınızı alıp dev bir ekrandan film izlemek gibisi yoktur. Pandemiden sonra geniş bir kitle sinemaya küsmüş olsa da yavaş yavaş yeniden sinemalar dolmaya, filmler de sinemalara gelmeye başladı.

Buna rağmen hiçbir şey kendi evinizin rahatını sunamaz. Bizler de evinizi sinema salonu yapacak her fiyat bandından birbirinden iddialı projeksiyon cihazları listeledik. Bu projeksiyon cihazlarıyla istediğiniz her yerde sinema deneyimi yaşabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğü 1280 X 720P HD Lümen gücü 200 Önerilen ekran boyutu 100 inç Bağlantı türü WiFi, Bluetooth, HDMI, USB, Chromecast, Akıllı TV Var (Android TV) Hoparlör Var 3D görüntü uyumu Yok Batarya Var

Anker'in akıllı taşınabilir projeksiyon cihazı, WiFi kablosuz bağlantısı ve dahili hoparlörü ile her yere sinema deneyimi taşıyor. Kompakt boyutu, yüksek kaliteli görüntü sunumu ve kolay taşınabilirliği, projeksiyon cihazının dikkat çeken özelliklerinden. Ürün 854 x 480 piksel çözünürlüğü bulunuyor. Kendi içerisindeki bataryayla 2,5 saatlik kesintisiz video oynatma imkanı tanıyan projeksiyon cihazında Chromecast desteği de yer alıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p (HDR) Lümen gücü 230 Önerilen ekran boyutu 100 inç Bağlantı birimleri WIFI, HDMI, Bluetotth, Anynet+ Akıllı TV Var (Tizen) Lens ömrü 30.000 saat Hoparlör Var 3D Görüntü Uyumu Yok Batarya Ayrıca satın alınabilir

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı, Full HD görüntü kalitesi, 360 derece ses ve 5 watt hoparlörü ile evinizde benzersiz bir sinema deneyimi sunuyor. Görüntüyü otomatik olarak ayarlayabilen bu projeksiyon cihazı akıllı çift yansıtma özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde iki adet Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon, senkronize bir şekilde çalışıp çok daha büyük bir ekran deneyimi sunabiliyor.

Ayrıca USB-PD ve 50W/20V veya üstü çıkışa sahip harici şarj cihazlarıyla da uyumlu. Tek bir Samsung Freestyle projeksiyon cihazı 100 inçe kadar ekran büyüklüğüne ulaşabiliyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğü 854 x 480p Lümen gücü 120 Önerilen ekran boyutu 40 inç Bağlantı birimleri USB, HDMI Akıllı TV Yok Hoparlör Var 3D Görüntü Uyumu Yok Batarya Var

ViewSonic'in bu mini LED projeksiyon cihazı, JBL hoparlörü ve bataryası ile her yere taşınıp kullanılabiliyor. Özellikle romantik anlar yaşamak istiyorsanız ya da kamp yapmak gibi aktiviteleri seviyorsanız, size özel bir yerde sinema keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p (HDR) Lümen gücü 1000 Önerilen ekran boyutu 200 inç Bağlantı birimleri WIFI, HDMI, Bluetotth Akıllı TV Yok Lens ömrü 10.000 saat Hoparlör Var 3D Görüntü Uyumu Yok Batarya Var

1000 ANSI lümen parlaklık, Wi-Fi ve Bluetooth desteği ile dış mekanlarda bile mükemmel görüntü kalitesi sağlayan Anker Nebula Mars 3, hem film geceleri hem de sunumlar için ideal bir projeksiyon cihazı. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p Lümen gücü 250 Önerilen ekran boyutu80 80 inç Bağlantı birimleri 2x HDMI, USB, USB-C, 3.5 mm jak Akıllı TV Var (Linux) Lens ömrü 30.000 saat Hoparlör Yok 3D Görüntü Uyumu Yok Batarya Yok

Net görüntüleri ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan Philips Neopix 330 projeksiyon cihazı, kolay kurulum ve yüksek kaliteli projeksiyon deneyimi sunuyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p (HDR) Lümen gücü 500 Önerilen ekran boyutu 200 inç Bağlantı birimleri WIFI, HDMI, Bluetooth Akıllı TV Var (Android) Lens ömrü 30.000 saat Hoparlör Var 3D Görüntü Uyumu Yok Batarya Yok

Eğer kompakt tasarıma sahip bir projeksiyon cihazı arıyorsanız Xiaomi'nin Mijia Android TV Box projeksiyon cihazı çok işinize yarayacak. Kare tasarımı sayesinde her yere götürebileceğiniz bu projeksiyon cihazı, en popüler projeksiyon cihazları arasında yer alıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p (HDR) Lümen gücü 900 Önerilen ekran boyutu 100 inç Bağlantı birimleri WIFI, HDMI, Bluetotth Akıllı TV Var (Android) Lens ömrü 20.000 saat Hoparlör Var 3D Görüntü Uyumu Yok Batarya Yok

900 ANSI lümen parlaklık ve Android işletim sistemi ile iddialı özellikler sunan bu projeksiyon cihazı, ev ve iş yerlerinde kullanım için son derece ideal bir ürün. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p Lümen gücü 3000 Önerilen ekran boyutu - Bağlantı birimleri WIFI, Miracast, HDMI Akıllı TV Var (Android) Lens ömrü 6000 saat normal, 12.000 saat eco modu Hoparlör Yok 3D Görüntü Uyumu Yok Batarya Yok

Full HD çözünürlük ve Android TV desteği ile EPSON'un bu projeksiyonu, net ve canlı görüntüler sunuyor. Akıllı özellikleri ve kolay kurulumu ile ev veya ofis kullanımı için mükemmel olan EPSON CO-FH02, 3000 ANSI Lümen gücüne sahip. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p Lümen gücü 4000 Önerilen ekran boyutu 100 inç Bağlantı birimleri 2x HDMI, MHL, VGA, 3.5 mm jak, USB Akıllı TV Yok Lens ömrü 10.000 saat Hoparlör Var 3D Görüntü Uyumu Var Batarya Yok

4000 ANSI lümen parlaklık ve 1920x1080 Full HD çözünürlük ile bu DLP projeksiyon cihazı, net ve canlı 3D görüntüler sağlıyor. İş ve eğitim amaçlı sunumlar için ideal ürün olan Optoma EH400, yüksek lümen gücü ve Full HD 3D özellikleriyle gerçek bir sinema deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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