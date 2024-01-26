Evinizi Adeta Sinema Salonuna Çevirecek, Her Bütçeye Uygun Projeksiyon Cihazı Önerileri

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Evinizde bir sinema salonu olsaydı nasıl olurdu? Bu listedeki projeksiyon cihazı önerileriyle bunu gerçeğe dönüştürmek mümkün.

Kış aylarında en iyi yapılacak aktivitelerden biri sinemaya gitmektir. Mısırınızı alıp dev bir ekrandan film izlemek gibisi yoktur. Pandemiden sonra geniş bir kitle sinemaya küsmüş olsa da yavaş yavaş yeniden sinemalar dolmaya, filmler de sinemalara gelmeye başladı. 

Buna rağmen hiçbir şey kendi evinizin rahatını sunamaz. Bizler de evinizi sinema salonu yapacak her fiyat bandından birbirinden iddialı projeksiyon cihazları listeledik. Bu projeksiyon cihazlarıyla istediğiniz her yerde sinema deneyimi yaşabilirsiniz. 

Küçük boyut, büyük etki: Anker Nebula Capsule II Akıllı Taşınabilir WiFi Projeksiyon Cihazı

Anker Nebula Capsule II

Ekran çözünürlüğü 1280 X 720P HD 
Lümen gücü 200
Önerilen ekran boyutu 100 inç
Bağlantı türü WiFi, Bluetooth, HDMI, USB, Chromecast, 
Akıllı TV Var (Android TV)
Hoparlör Var
3D görüntü uyumu Yok
Batarya Var

Anker'in akıllı taşınabilir projeksiyon cihazı, WiFi kablosuz bağlantısı ve dahili hoparlörü ile her yere sinema deneyimi taşıyor. Kompakt boyutu, yüksek kaliteli görüntü sunumu ve kolay taşınabilirliği, projeksiyon cihazının dikkat çeken özelliklerinden. Ürün 854 x 480 piksel çözünürlüğü bulunuyor. Kendi içerisindeki bataryayla 2,5 saatlik kesintisiz video oynatma imkanı tanıyan projeksiyon cihazında Chromecast desteği de yer alıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Her yerde sinema keyfi: Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p (HDR)
Lümen gücü 230
Önerilen ekran boyutu 100 inç
Bağlantı birimleri WIFI, HDMI, Bluetotth, Anynet+
Akıllı TV Var (Tizen)
Lens ömrü 30.000 saat
Hoparlör Var
3D Görüntü Uyumu Yok
Batarya Ayrıca satın alınabilir

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı, Full HD görüntü kalitesi, 360 derece ses ve 5 watt hoparlörü ile evinizde benzersiz bir sinema deneyimi sunuyor. Görüntüyü otomatik olarak ayarlayabilen bu projeksiyon cihazı akıllı çift yansıtma özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde iki adet Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon, senkronize bir şekilde çalışıp çok daha büyük bir ekran deneyimi sunabiliyor. 

Ayrıca USB-PD ve 50W/20V veya üstü çıkışa sahip harici şarj cihazlarıyla da uyumlu. Tek bir Samsung Freestyle projeksiyon cihazı 100 inçe kadar ekran büyüklüğüne ulaşabiliyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cep boyutunda sinema keyfi için: ViewSonic M1 Mini JBL Hoparlörlü Projeksiyon Cihazı

ViewSonic M1 Mini JBL Hoparlörlü Bataryalı LED Projeksiyon Cihazı

Ekran çözünürlüğü 854 x 480p
Lümen gücü 120
Önerilen ekran boyutu 40 inç
Bağlantı birimleri USB, HDMI
Akıllı TV Yok
Hoparlör Var
3D Görüntü Uyumu Yok
Batarya Var

ViewSonic'in bu mini LED projeksiyon cihazı, JBL hoparlörü ve bataryası ile her yere taşınıp kullanılabiliyor. Özellikle romantik anlar yaşamak istiyorsanız ya da kamp yapmak gibi aktiviteleri seviyorsanız, size özel bir yerde sinema keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Açık hava sinemasının yıldızı: Anker Nebula Mars 3 Taşınabilir Açık Hava Projektörü

Anker Nebula Mars 3 Taşınabilir Açık Hava Projektörü

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p (HDR)
Lümen gücü 1000
Önerilen ekran boyutu 200 inç
Bağlantı birimleri WIFI, HDMI, Bluetotth
Akıllı TV Yok
Lens ömrü 10.000 saat
Hoparlör Var
3D Görüntü Uyumu Yok
Batarya Var

1000 ANSI lümen parlaklık, Wi-Fi ve Bluetooth desteği ile dış mekanlarda bile mükemmel görüntü kalitesi sağlayan Anker Nebula Mars 3, hem film geceleri hem de sunumlar için ideal bir projeksiyon cihazı. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Net görüntüler elde edebilmek için: Philips Neopix 330 Projeksiyon Cihazı

Philips Neopix 330 Projeksiyon Cihazı

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p
Lümen gücü 250
Önerilen ekran boyutu80 80 inç
Bağlantı birimleri 2x HDMI, USB, USB-C, 3.5 mm jak
Akıllı TV Var (Linux)
Lens ömrü 30.000 saat
Hoparlör Yok
3D Görüntü Uyumu Yok
Batarya Yok

Net görüntüleri ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan Philips Neopix 330 projeksiyon cihazı, kolay kurulum ve yüksek kaliteli projeksiyon deneyimi sunuyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı ev sineması için: Xiaomi Mijia Android Tv Box Projeksiyon

Xiaomi Mijia Android Tv Box Akıllı Lazer Dlp Projeksiyon

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p (HDR)
Lümen gücü 500
Önerilen ekran boyutu 200 inç
Bağlantı birimleri WIFI, HDMI, Bluetooth
Akıllı TV Var (Android)
Lens ömrü 30.000 saat
Hoparlör Var
3D Görüntü Uyumu Yok
Batarya Yok

Eğer kompakt tasarıma sahip bir projeksiyon cihazı arıyorsanız Xiaomi'nin Mijia Android TV Box projeksiyon cihazı çok işinize yarayacak. Kare tasarımı sayesinde her yere götürebileceğiniz bu projeksiyon cihazı, en popüler projeksiyon cihazları arasında yer alıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Android'in gücüyle birleşen yüksek lümenli projeksiyon: Wanbo Mozart 1 Android Projeksiyon Cihazı

Wanbo Mozart 1 Android Projeksiyon Cihazı

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p (HDR)
Lümen gücü 900
Önerilen ekran boyutu 100 inç
Bağlantı birimleri WIFI, HDMI, Bluetotth
Akıllı TV Var (Android)
Lens ömrü 20.000 saat
Hoparlör Var
3D Görüntü Uyumu Yok
Batarya Yok

900 ANSI lümen parlaklık ve Android işletim sistemi ile iddialı özellikler sunan bu projeksiyon cihazı, ev ve iş yerlerinde kullanım için son derece ideal bir ürün. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yüksek lümen gücü arıyorsanız: EPSON CO-FH02 Smart Android TV Projeksiyon Cihazı

EPSON CO-FH02 Smart Android TV Full Hd Projeksiyon Cihazı

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p
Lümen gücü 3000
Önerilen ekran boyutu -
Bağlantı birimleri WIFI, Miracast, HDMI
Akıllı TV Var (Android)
Lens ömrü 6000 saat normal, 12.000 saat eco modu
Hoparlör Yok
3D Görüntü Uyumu Yok
Batarya Yok

Full HD çözünürlük ve Android TV desteği ile EPSON'un bu projeksiyonu, net ve canlı görüntüler sunuyor. Akıllı özellikleri ve kolay kurulumu ile ev veya ofis kullanımı için mükemmel olan EPSON CO-FH02, 3000 ANSI Lümen gücüne sahip. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Her yönüyle yüksek kalite arayanlara: Optoma EH400 4000 ANSI Lümen Projeksiyon Cihazı

Optoma EH400 4000 ANSI lümen 1920x1080 Full HD 3D DLP Projeksiyon Cihazı

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080p
Lümen gücü 4000
Önerilen ekran boyutu 100 inç
Bağlantı birimleri 2x HDMI, MHL, VGA, 3.5 mm jak, USB
Akıllı TV Yok
Lens ömrü 10.000 saat
Hoparlör Var
3D Görüntü Uyumu Var
Batarya Yok

4000 ANSI lümen parlaklık ve 1920x1080 Full HD çözünürlük ile bu DLP projeksiyon cihazı, net ve canlı 3D görüntüler sağlıyor. İş ve eğitim amaçlı sunumlar için ideal ürün olan Optoma EH400, yüksek lümen gücü ve Full HD 3D özellikleriyle gerçek bir sinema deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
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