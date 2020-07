PlayStation Plus’ın 10. Yıl Dönümüne Özel PS4 Teması

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus hizmetinin 10. yıl dönümüne özel bir PlayStation 4 teması yayınladı. Son 10 yıldır hizmette yer alan birkaç oyundan önemli karakter ve nesnelerin basit çizimlerini içeren tema, PlayStation Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kullanıcıların PlayStation sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayan bir abonelik hizmeti olan PlayStation Plus, ilk kez 10 yıl önce Haziran 2010’da piyasaya sürülmüştü. Şimdiyse Sony, günümüzde oyunculara her ay ücretsiz oyunlar sunan ve oyunları çevrimiçi olarak oynamasına izin veren hizmetin 10. yıl dönümüne özel tüm oyunculara ücretsiz bir tema veriyor.

Ücretsiz olarak sunulan 10. Yıl Dönümü PS4 teması, son 10 yıldır hizmette yer alan birkaç oyundan önemli karakter ve nesnelerin basit çizimlerini içeren sarı bir arka plana sahip. Bu basit çizimlerde Destiny 2, Bloodborne, Ratchet & Clank, BioShock, The Last of Us ve Shadow of the Colossus gibi popüler oyunlara ait ögeleri görmek mümkün.

PlayStation Plus’ın 10. yıl özel teması nasıl indirilir?

PlayStation Plus’ın 10. yıl özel temasını PlayStation Store’un PS Plus bölümünden indirebileceğiniz gibi doğrudan buradaki bağlantı üzerinden de yeni temayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra kullanmak istediğiniz temayı PS4 sisteminin Ayarlar menüsünde yer alan Temalar seçeneğinden belirleyebilirsiniz.

Bunun gibi temaları indirerek en sevdiğiniz oyun veya tarza uyum sağlamak için arka planı, simgeleri ve renkleri değiştirip ekran görüntünüze yeni bir hava katabileceğinizi söyleyen Sony, 10. Yıl Dönümü PS4 temasının açıklamasında “PlayStation 4 sisteminizin ana ekranına PlayStation Plus'ın 10. yılını kutlayan bu özel tema ile kişisel bir dokunuş katın” ifadelerine yer veriyor.

PS Plus’ın 10. yılına özel tüm PS4 sahiplerine ücretsiz tema hediye eden Sony, yıl dönümü nedeniyle temmuz ayında oyunculara 2 PS Plus oyununa ek olarak bir oyun daha vereceklerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve temmuz ayında ücretsiz olacak PS Plus oyunlarını öğrenmek için hemen yukarıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.