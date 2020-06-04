PS5 Geliştirici Kiti Soğutma Sistemi Patenti Ortaya Çıktı

PlayStation 5 için hazırlanan geliştirici kitinin nasıl soğutulduğu gün yüzüne çıktı. Sony'nin aylar önce aldığı bir patentin ortaya çıkmasıyla, PlayStation 5 geliştirici kitinin 6 adet yüksek güçlü fan ile soğutulduğu ve PlayStation 5'in de benzer bir sistem ile soğutulabileceği ortaya çıkmış oldu.

Sony'nin uzun bir süredir beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te kullanılacak soğutma sistemi, Sony'nin PS5 geliştirici kiti için almış olduğu bir patent aracılığıyla gün yüzüne çıkmış olabilir.

PlayStation 5'in tasarımı fazlasıyla merak edilse de bugüne kadar gördüğümüz tek şey konsola ait geliştirici kiti oldu. Ortaya çıkan yeni bir patent, Sony'nin bu geliştirici kitini nasıl soğuttuğunu ortaya koyuyor ve PS5'in nihai tasarımı için ipuçları sunuyor.

Bugün itibarıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün veritabanına eklenen patent belgesi, tam 47 sayfa uzunluğunda. Ayrıca Sony, bu patent için gerekli başvuruyu 29 Kasım 2019'da yapmış ve onay almış. Bugün itibarıyla gün yüzüne çıkan patent belgeleri, PlayStation 5 gibi güçlü bir oyun konsolunun geliştirici kitinin nasıl soğutulduğunu detaylı bir şekilde gösteriyor.

Sony'nin gün yüzüne çıkan patentine yakından baktığımızda PlayStation 5'in geliştirici kitinin çok sayıda fan ile soğutulduğunu görüyoruz. Şirket, eğimli bir tasarıma sahip olan PlayStation 5'in geliştirici kitinin her iki yanına da 3'er adet fan koymuş ve bu fanlar, sıcaklığın kontrol altında tutulabilmesi için uyumlu bir şekilde çalışıyor. Pek çok elektrikli üründe olduğu gibi PlayStation 5 geliştirici kitinde de konsol içindeki sıcak hava, dışarıya doğru gönderiliyor.

PlayStation 5 geliştirici kitinin soğutma sistemine ait patent görseli

Patentte yer alan bilgilere göre Sony'nin PlayStation 5 geliştirici kitinde kullandığı fanlar, konsol dışındaki soğuk havayı içeri çekebilecek kadar güçlü. Bu sayede dış ortamdaki hava, konsolun içine soğuk olarak girecek ve konsol içinde ısınarak dışarı çıkacak. Yani soğutma sistemi genel olarak bir PC soğutma sistemi ile benzer mantıkta çalışacak.

Sony, PlayStation 4'ü piyasaya sürmeden önce oyun geliştiricilerine gönderdiği geliştirici kitinde PS4'e kıyasla hayli farklı bir tasarım kullanmıştı. Dolayısı ile PS5 geliştirici kitinin de PS5'in nihai tasarımını yansıtmadığını tahmin edebiliriz. Yine de Sony, PS5'te PS5 geliştirici kitine yakın bir soğutma sistemi kullanabilir.