Sony, PlayStation 5'in Yeni Tarihi Hakkında 'Yakında' Dedi

Sony, 4 Haziran'da yapacağı etkinlikle tanıtacağı yeni konsolu PlayStation 5'i ABD'de gerçekleşen olaylar nedeniyle tanıtmamaya karar vermişti. Olaylar nedeniyle süresiz ertelenen etkinlik için, 'yakında' denilerek tarih hakkında bir güncelleme yapıldı.

ABD'nin birkaç gündür protestolarla çalkalanması oyun endüstrisini de bir hayli etkiledi. Bir polis memurunun, George Floyd adındaki vatandaşı dizini boğazına bastırarak ölüme sürüklemesi, ABD'de yaşanan olayların fitilini ateşlemişti. O günden beri adeta savaş alanı hâline gelen ülkede protesto eylemleri hız kesmeden gerçekleştirilmeye devam ediyor.

PlayStation 5'in tanıtılmasına sayılı günler kala, bu olayların baş göstermesi Sony yönetimini erteleme kararına itti. Şirket, “Şu an, bir kutlama için uygun bir zaman değil; şu anda geride durup duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor” şeklindeki açıklamasıyla konsol dünyasında çığır açacak yeni cihazının tanıtım tarihini süresiz olarak ertelemişti.

Sony: "Yakında yeni bir tarihle iletişime geçeceğiz"

PlayStation şimdi de etkinliğin duyuru videosunun açıklama kısmını güncelledi. Açıklamaya, "Güncellendi: Bu etkinlik ertelendi. Yakında yeni bir tarihle iletişime geçeceğiz." ibaresi eklendi. Şirketin erteleme kararından sonra yaptığı tek güncelleme bu oldu. Hâlâ resmi bir tarih belirtmeyen Sony, 'yakında' kelimesini kullanarak birçok kişiyi heyecanlandırmış olsa da, bu kelime birçok anlama gelebilir.

Sony'nin ilerleyen zamanlarda tavrının nasıl olacağı şu anda en merak edilen konular arasına girmiş bulunuyor. Japon devi, herkesi derinden sarsan bu olayların bitişini bekliyor olabilir. Tüm bu olaylar sona erdikten sonra gözlerin yeniden Sony'ye çevrileceği ön görülüyor. Şimdilik yapmamız gereken tek şey, çıkışı âdeta yılan hikayesine dönen konsolun yeni çıkış tarihinin açıklanmasını beklemek.

Bu olaylar doğrultusunda erteleme kararına başvuran tek şirket Sony değil. Electronic Arts da Sony gibi tanıtım etkinliğini ileri bir tarihe ertelemeye karar verdi. EA, pazar günü gerçekleştireceği etkinlikle birlikte Madden NFL 21'i oyun tutkunlarıyla buluşturacaktı.