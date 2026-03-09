Tümü Webekno
Bir Mod Geliştiricisi PS5'e Linux Kurup GTA 5'i Işın İzleme ile 60 FPS'te Çalıştırmayı Başardı [Video]

Bir mod geliştiricisi, PS5'i üzerine Linux kurmayı başararak konsolu bir nevi Steam Machine'e dönüştürdüğünü belirtiyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir mod geliştiricisi, PS5 üzerinde açık kaynaklı işletim sistemi Linux’u başarıyla çalıştırmayı başardı. Üstelik bu deney yalnızca işletim sistemini kurmakla sınırlı değildi. Mod geliştiricisi, kurmuş olduğu Linux üzerinde GTA 5’i ışın izleme açık bir şekilde 60 FPS performansla çalıştırdı.

Elbette bu yöntem herkes için kolay uygulanabilir değil. Kurulumun çalışabilmesi için konsolun eski bir firmware sürümünde olması gerekiyor. Bu nedenle yalnızca konsolunu güncellememiş veya özel olarak bekletmiş kullanıcılar böyle bir şeyi deneyebilir.

PS5'te Linux üzerinde GTA 5'i çalıştırdığı görüntüler:

Mod geliştiricisinin paylaştığı bilgilere göre sistemdeki pek çok donanım özelliği sorunsuz çalışıyor. 4K HDMI görüntü çıkışı ve tüm USB portları aktif durumda. Konsolun işlemcisi 3.2 GHz, grafik işlemcisi ise 2.0 GHz hızında çalıştırılıyor. Daha yüksek hızlara çıkmak mümkün olsa da geliştirici, aşırı ısınma riskini önlemek için bu seviyelerde kalmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Son dönemde PS5 konsolundaki güvenlik duvarlarının yavaş yavaş aşılmasıyla birlikte, mod geliştiricilerinin gelecekte neler başarabileceği merak konusu.

