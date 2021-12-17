PUBG MOBILE, Burak Özçivit ile İşbirliği Yapıyor

Tencent tarafından geliştirilen popüler oyun PUBG MOBILE’ın Türkiye’de yeni bir işbirliğine gittiği duyuruldu. Açıklamalara göre oyun, ünlü aktör Burak Özçivit ile işbirliği yapacak.

2018 yılında piyasaya sürülen ve o günden beri Türkiye ve Dünya’daki en popüler mobil oyunlardan biri hâline gelen PUBG MOBILE, dünya çapında milyonlarca insana daha iyi bir mobil oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Popüler ‘Battle Royale’ oyunu, bulunduğu her pazarda da bu hedefe yönelik adımlar atıyor ve birçok işbirliğine yöneliyor.

Yapılan yeni açıklamalarla da oyunun, tanıdık bir isimle yeni bir işbirliği yapacağı duyuruldu. PUBG MOBILE, Türkiye pazarına yönelik bir adım atarak ünlü oyuncu Burak Özçivit ile işbirliği yapılacağını açıkladı. Açıklamalarda bu işbirliğinin Türk kültürünü dünyaya tanıtmada yararlı olabileceği ifade edildi.

Burak Özçivit’le işbirliği 19 Aralık’ta başlıyor

Yapılan duyuruda, Kuruluş Osman isimli dizide Osman Gazi’ye hayat veren Burak Özçivit ile yapılan işbirliği 19 Aralık Pazar günü başlayacağı ifade edildi. Bu işbirliği kapsamında Burak Özçivit’in ses paketi, özel kostümler ve silahlar oyuna dahil edilecek. Bununla birlikte Türk kültürünü temsil ettiği gerekçesiyle kılıç ve kurt gibi kültürel unsurlar da oyuna eklenecek. Açıklamalara göre bu işbirliği sayesinde de oyuncular Türk kültürünü ve içeriklerini keşfedilebilecek.

Bunun yanı sıra, geçtiğimiz ay Arcane içeriklerini oyuna ekleyerek ilginç bir işbirliğine giden PUBG MOBILE’ın Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediği de gelen haberlerde belirtildi. Bununla ilgili yapılan açıklamalarda; önümüzdeki günlerde sürpriz içeriklerin oyuna getirileceği, daha fazla büyük marka işbirliklerinin açıklanacağı ve oyunculara yeni ve gelişmiş deneyimler sunulacağı; bu konulardaki ayrıntıların ise yakın zamanda paylaşılacağı ifade edildi.