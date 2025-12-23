RAM Kıtlığı Nedeniyle Akıllı Telefon ve Bilgisayar Fiyatları Ne Kadar Zamlanacak?

Pazar araştırma şirketi IDC, RAM kıtlığının bilgisayar ve akıllı telefon fiyatlarına nasıl yansıyacağını araştırdı. Yapılan araştırma, önümüzdeki yılın teknoloji dünyası için hiç iyi geçmeyeceğini gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

Teknoloji dünyası, bir süredir RAM üretimlerinde yaşanan aksaklıklara odaklanmış durumda. Yapay zekâ sektöründe yaşanan gelişmeler doğrultusunda firmaların tüketici grubundan çıkıp endüstriyel üretime geçmeleri, RAM bulunabilirliğinin düşmesine neden oldu. Tabii bu da fiyatların yükselmesi anlamına geliyor.

Peki yaşanan olaylar, son tüketicinin cebini nasıl etkileyecek? İşte bu sorunun cevabı an itibarıyla verilmiş durumda. Pazar araştırma şirketi IDC tarafından yapılan yeni bir çalışma, RAM üretiminde yaşanan aksamaların hem PC pazarını etkileyeceğini hem de fiyatların artacağını ortaya koydu. Gelin detaylara bakalım.

Fiyat artışı yüzde 8 civarında olacak!

IDC tarafından yapılan pazar araştırmasına göre RAM kıtlığı nedeniyle bilgisayar ve akıllı telefon fiyatlarında yüzde 8'e varan artış yaşanacak. Tabii bu durum, satışların düşmesine neden olacak. Analistlere göre 2026 yılında PC satışları, yüzde 8,9'a kadar azalacak. IDC, RAM kıtlığının Windows 10'a yönelik desteğin sona erdiği bir dönemde gelmesinin daha fazla sıkıntıya yol açacağını da ifade ediyor.

iPhone ve Samsung Galaxy telefon almayı düşünüyorsanız şanslısınız!

IDC, akıllı telefon pazarına ilişkin de açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Apple ile Samsung, önümüzdeki 18 ila 24 aylık periyodu kapsayan dönem için RAM tedariklerini güvence altına almış durumdalar. Hâl böyle olunca bu firmaların akıllı telefonlarında ani bir fiyat artışı yaşanmayacak. Ancak analistler, her iki markanın da telefonlarda kullandığı RAM kapasitesini 16 GB seviyesine çıkaramayacağını düşünüyorlar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...