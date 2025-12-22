Tümü Webekno
RAM Krizi İyice Kötüleşiyor: RAM'siz Bilgisayarlar Satılmaya Başladı!

Paradox Customs isimli şirket, devam eden RAM krizi nedeniyle RAM'siz toplama bilgisayar satacağını açıkladı. Kullanıcılar, kendi RAM'lerini ekleyebilecek.

Teknoloji dünyasındaki RAM krizi hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki son birkaç ayda RAM fiyatları inanılmaz yükselmişti. Bunun nedeni ise yapay zekâ nedeniyle talebin inanılmaz artması ancak yeterli stoğun bulunmamasıydı. Bu yüzden de bilgisayarlardan telefonlara kadar her türden ürüne zam gelmesi bekleniyordu.

Ancak bazı şirketler, RAM krizini fiyatları artırmak yerine farklı yöntemlerle çözmeye başladı. Toplama bilgisayarlar satan Paradox Customs da bunlardan biri. Şirket, resmî hesaplarından yaptığı açıklamada RAM’siz bilgisayarlar satacağını duyurdu.

RAM’i olmayan bilgisayarlar satılmaya başladı

Paradox Customs, yaptığı açıklamada RAM’lerdeki kıtlıktan ve fiyatların uçuşa geçmesinden dolayı yepyeni bir satış seçeneği eklediğini duyurdu. Şirket, artık RAM’i olmayan bilgisyarları kullanıcılarına sunacak. Böylece hem fiyatlar artmış olmayacak hem de RAM kıtlığından etkilenmeyecek.

Bu cihazları satın alan kullanıcılar, hâlihazırda RAM’leri varsa veya RAM’lere erişim sağlayabiliyorlarsa cihazlarına ekleyebilecekler. Paradox, bunu tedarik sorununu ortadan kaldıran bir çözüm olarak görüyor. Ancak bazı soru işaretlerine neden olduğunu da söylemek gerek. Bir kişi anakartla uyumlu olmayan bir kit satın alırsa bilgisayarlarda uygulama çökmeleri gibi farklı farklı sorunlarla karşılaşabilir. Bu yüzden RAM’siz cihaz alan birinin uygun RAM’i bulması önemli.

Paradox’un bu hamlesi, devam eden RAM krizinin ne kadar ciddi seviyelere geldiğinin bir göstergesi. Krizin yakın zamanda bitmesi de beklenmiyor. Öyle ki sektör tahminlerine göre 2026 ve sonrasında da devam etme ihtimali yüksek.

RAM Kıtlığının 2026 ve Sonrasında da Devam Edebileceği Açıklandı RAM Kıtlığının 2026 ve Sonrasında da Devam Edebileceği Açıklandı
