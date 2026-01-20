Tümü Webekno
Şarj etmeyi unutacaksınız: Realme'den 10.000 mAh bataryalı uygun fiyatlı telefon geliyor

Realme, P4 Power modelini dev 10.000 mAh bataryayla tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon, uzun pil ömrüyle fiyat-performans segmentinde fark yaratmayı hedefliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Realme, P serisinin yeni üyesi P4 Power ile batarya konusunu merkeze alıyor. Cihazın en dikkat çeken yanı, günümüz akıllı telefonlarının neredeyse iki katı kapasite sunan 10.000 mAh bataryası. Bu da özellikle yoğun kullanıcılar için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Büyük batarya, sadece uzun kullanım süresi değil, aynı zamanda taşınabilir şarj ihtiyacını da azaltıyor. P4 Power’ın ters şarj desteği sayesinde kulaklık veya başka bir telefonu acil durumlarda şarj edebilmesi bekleniyor. Bu yönüyle telefon, adeta powerbank görevi görüyor.

Öte yandan bu kapasitenin bazı bedelleri var. Daha kalın ve ağır bir gövde kaçınılmaz görünüyor. Ayrıca hızlı şarj hızının ne seviyede olacağı da önemli bir soru işareti. Realme’nin bu modeliyle, Redmi ve Samsung gibi markaların batarya odaklı telefonlarına güçlü bir alternatif sunması bekleniyor.

