Renk Değiştiren Telefon Realme 15 Pro Game of Thrones Edition Tanıtıldı

Realme, 15 Pro telefonunun Game of Thrones dizisinden esinlenen sınırlı üretim versiyonunu tanıttı. Cihaz, dizinin hayranlarının ağzının suyunu akıtacak tasarımla geliyor.

Piyasaya sürdüğü iddialı akıllı telefonlarla bilinen Realme, şimdi de Realme 15 Pro telefonunun sürpriz bir versiyonunu tanıttı. Bu telefon, Realme 15 Pro Game of Thrones edition olarak geliyor. İsminden de anlayabileceğiniz üzere ünlü dizi Game of Thrones’tan esinlenen bir telefon.

Telefonun tüm estetiği 2011 ila 2019 arasında yayımlanan diziden ilham alan şekilde oluşturulmuş. Diziden yıllar sonra neden böyle bir tasarıma gidildiğini bilmiyoruz ancak hayranları mutlu edebileceğini söyleyebiliriz.

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition neler sunuyor?

Cihazın tasarımına baktığımızda arka kısımda Game of Thrones’un büyük hanedanlıklarından olan Targaryenlerin ambleminin yer aldığını görüyoruz. Kamera modülü ejderha pençeleri ve altın detaylarla kaplanmış. Arka kısım, belli sıcaklıklar üzerine çıktığında siyahtan koyu kırmızıya dönebilen bir renk değiştirme özelliğine sahip. Bu da ejderhalara ve Targaryenlere selam çakan bir detay.

Sınırlı üretim olacak Realma 15 Pro Game of Thrones Edition, özel bir kutuyla da gelecek. Yine diziden ilham alan bu kutu, ahşap ve oyma metal detaylar kullanılarak hazırlanmış. Ayrıca Game of Thrones’taki 9 büyük hanedanın amblemleriyle de donatılmış. Küçük bir demir taht, Westeros kıtasının haritası, Stark ve Targaryen hanedanlıklarının tanıtımı gibi şeyler de var.

Telefonun teknik detayları normal 15 Pro ile aynı. 6,8 inç ekran, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci, 50 MP’lik 2’li kamera, 7000 mAh batarya gibi özellikleri var. Game of Thrones versiyonun 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla sunulacağını belirtelim.

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 144 Hz, 1280x2800, 6500 nit, OLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 7000 mAh (80W)

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition fiyatı