Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Renk Değiştiren Telefon Realme 15 Pro Game of Thrones Edition Tanıtıldı

Realme, 15 Pro telefonunun Game of Thrones dizisinden esinlenen sınırlı üretim versiyonunu tanıttı. Cihaz, dizinin hayranlarının ağzının suyunu akıtacak tasarımla geliyor.

Renk Değiştiren Telefon Realme 15 Pro Game of Thrones Edition Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Piyasaya sürdüğü iddialı akıllı telefonlarla bilinen Realme, şimdi de Realme 15 Pro telefonunun sürpriz bir versiyonunu tanıttı. Bu telefon, Realme 15 Pro Game of Thrones edition olarak geliyor. İsminden de anlayabileceğiniz üzere ünlü dizi Game of Thrones’tan esinlenen bir telefon.

Telefonun tüm estetiği 2011 ila 2019 arasında yayımlanan diziden ilham alan şekilde oluşturulmuş. Diziden yıllar sonra neden böyle bir tasarıma gidildiğini bilmiyoruz ancak hayranları mutlu edebileceğini söyleyebiliriz.

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition neler sunuyor?

r2

Cihazın tasarımına baktığımızda arka kısımda Game of Thrones’un büyük hanedanlıklarından olan Targaryenlerin ambleminin yer aldığını görüyoruz. Kamera modülü ejderha pençeleri ve altın detaylarla kaplanmış. Arka kısım, belli sıcaklıklar üzerine çıktığında siyahtan koyu kırmızıya dönebilen bir renk değiştirme özelliğine sahip. Bu da ejderhalara ve Targaryenlere selam çakan bir detay.

kre

Sınırlı üretim olacak Realma 15 Pro Game of Thrones Edition, özel bir kutuyla da gelecek. Yine diziden ilham alan bu kutu, ahşap ve oyma metal detaylar kullanılarak hazırlanmış. Ayrıca Game of Thrones’taki 9 büyük hanedanın amblemleriyle de donatılmış. Küçük bir demir taht, Westeros kıtasının haritası, Stark ve Targaryen hanedanlıklarının tanıtımı gibi şeyler de var.

realme3

Telefonun teknik detayları normal 15 Pro ile aynı. 6,8 inç ekran, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci, 50 MP’lik 2’li kamera, 7000 mAh batarya gibi özellikleri var. Game of Thrones versiyonun 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla sunulacağını belirtelim.

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition teknik özellikleri
Ekran 6,8 inç, 144 Hz, 1280x2800, 6500 nit, OLED
İşlemci Snapdragon 7 Gen 4
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7000 mAh (80W)

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 512 GB 506 dolar
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim