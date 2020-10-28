Realme, MediaTek işlemcili telefonlardan pek haz etmeyen tüketiciler için Realme C15'in Qualcomm Edition versiyonunu duyurdu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Realme C15 modelini tüketicilerin beğenisine sunan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, bugün ise orijinali MediaTek Helio G35 işlemciden güç alan akıllı telefonun Realme C15 Qualcomm Edition versiyonunu resmi olarak duyurdu.

Realme C15 Qualcomm Edition, tıpkı orijinal modelde olduğu gibi 6,5 inçlik HD+ bir ekrana sahip. 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki ayrı RAM seçeneğine sahip olan cihaz, en büyük farklılık olarak ise MediaTek işlemci yerine Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisinden güç alıyor.

Arka tarafta 13 MP’lik bir ana kameraya ek olarak 8 MP + 2 MP + 2 MP şeklinde dörtlü kamera kurulumuna sahip olan Realme C15 Qualcomm Edition, ekranın üstünde bulunan damla çentikte ise 5 MP’lik bir selfie kamerasına sahip.

Realme C15 Qualcomm Edition’ın en iyi özelliklerinden biri ise 6.000 mAh’lik devasa bataryası. Kullanım tarzına bağlı olarak iki güne kadar şarj ömrü vadeden cihaz, 18 W şarj desteğine de sahip.

Realme C15 Qualcomm Edition özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460

RAM:3 GB/4 GB

Depolama: 32 GB/64 GB

Ekran: 6,5 inç HD+ LCD

Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 6.000 mAh, 18W

İşletim Sistemi: Android 10

Realme C15 Qualcomm Edition fiyatı

3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama şeklinde iki ayrı bellek seçeneğine sahip olan Realme C15 Qualcomm Edition, sırasıyla 128 dolar (yaklaşık 1.056 TL + vergiler) ve 141 dolar (yaklaşık 1.164 TL + vergiler) fiyat etiketlerine sahip.