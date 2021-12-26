Realme, merakla beklenen yeni amiral gemisi GT 2 Pro’yu çok yakında satışa sunacak. Yeni telefonun öne çıkan teknik özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Oppo’nun alt markası olarak kurulan akıllı telefon üretici şirket Realme, yeni bir amiral gemisini tanıtmak için gün sayıyor. Realme’nin başkan yardımcısı ve küresel pazarlama başkanı Xu Qi, Realme GT 2 Pro hakkında bazı ayrıntıları açıkladı.

Pek çok açıdan öncü özelliklerle birlikte gelen GT 2 Pro’nun piyasaya çıkmasına günler kala erişebildiğimiz teknik özelliklerini derledik.

GT 2 Pro pek çok özelliğiyle öne çıkıyor

Şimdiye kadar bildirilen raporlara göre Realme GT2 Pro, LTPO ekrana sahip olacak ve 120Hz yüksek yenilemeyi destekleyecek. Ekran çözünürlüğü ise 3216x1440 (yani 3K) olacak. Bu GT 2 Pro’nun Realme tarihindeki en iyi üst düzey amiral gemisi olacağı anlamına geliyor. Ayrıca şirket bu seride yeni bir parmak izi teknolojisinden yararlanılacak.

Realme GT 2 Pro’nun ilgi çekici özelliklerinden bir diğeri ise düz bir ekrana sahip olmasına rağmen kullanıcıya kavisli bir ekran hissi verecek olması. Bu oldukça garip özelliği entegre etmeyi nasıl başardıkları ise şimdilik bilinmiyor. Bu seri ayrıca, şimdiye kadar hiçbir akıllı telefonda karşılaşmadığımız 3 özellikle birlikte geliyor:

GT 2 Pro'da, 150 derecelik ultra geniş açılı kamerasıyla bir balık gözü modu yer alıyor. Bu özellik sayesinde yeni seri, geniş açılı ana kameranın %278 katına genişlemiş bir görüş açısına sahip olacak.

modu yer alıyor. Bu özellik sayesinde yeni seri, geniş açılı ana kameranın %278 katına genişlemiş bir görüş açısına sahip olacak. Anten Dizilimi Matris Sistemi (Anten Bağlantı Teknolojisi, Wifi Arttırıcı ve NFC teknolojisi) ile donatılan GT 2 Pro dünyanın ilk ultra geniş bantlı anten bağlantı teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, GT 2 Pro’nun sinyal alışverişini arttıracak.

(Anten Bağlantı Teknolojisi, Wifi Arttırıcı ve NFC teknolojisi) ile donatılan GT 2 Pro dünyanın ilk ultra geniş bantlı anten bağlantı teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, GT 2 Pro’nun sinyal alışverişini arttıracak. GT 2 Pro’nun arka kapağında çevre dostu biyopolimer malzeme kullanıldı. Fosil ham maddelerin aksine sürdürülebilir bir yönteme geçiş yapan Realme, Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikası aldı.

Realme’nin GT 2 Pro serisi 4 Ocak’ta piyasaya çıkacak. Yeni serinin fiyatı hakkında henüz hiçbir ipucu yok, piyasaya çıktığı gün göreceğiz ancak diğer amiral gemileri gibi GT 2 Pro’nun cepleri yakmayacağını tahmin ediyoruz.