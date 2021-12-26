Xiaomi’nin MIUI 13 Arayüzü, Yıl Bitmeden Tanıtılacak

Xiaomi’nin bir süredir beklenen Android 12 tabanlı arayüzü MIUI 13’ün tanıtım tarihi resmen belli oldu. Öncesinde tanıtım tarihiyle ilgili ortaya atılan iddialar da bu şekilde netlik kazanmış oldu. İşte arayüzün tanıtım tarihi…

Xiaomi’nin kullanıcılarına sunmak için hazırlandığı Android 12 tabanlı arayüzü MIUI 13, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni bilgilerle haber başlıklarında yer almıştı. Yaklaşık dört ay önce ekran görüntüleri ortaya çıkan arayüzün geçtiğimiz ay da geleceği ilk modeller ortaya çıkmıştı. Şimdiyse bir süredir beklenen MIUI 13’ün tanıtım tarihi resmen açıklandı.

Şu ana kadar Çinli şirket tarafından yapılan açıklamalar, yalnızca Xiaomi 12 serisi akıllı telefonların 28 Aralık tarihinde tanıtılacağına yönelikti. Ancak teknoloji takipçileri, MIUI 13 arayüzünün de aynı tarihte yayınlanacağına dair iddialı açıklamalarda bulunuyordu. Xiaomi, bu söylentilere artık son noktayı koydu ve MIUI 13’ün kullanıcılara sunulacağı tarihi resmen açıkladı.

Yıl bitmeden tanıtılacak:

Bugün şirket tarafından yapılan bir açıklama, şu ana kadarki söylentileri doğruladı ve MIUI 13’ün 28 Aralık tarihinde Xiaomi 12 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacağını paylaştı. Xiaomi’de genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Chang Cheng, yaptığı açıklamada yeni arayüzün birçok değişikliği de beraberinde getireceğini ifade etti. Bu değişikliklerin neleri kapsayacağına dair kesin bir bilgi verilmese de sistem içi uygulamaların %20-26 oranlarında daha hızlı çalışacağı belirtildi.

Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun da Weibo adlı internet sitesinden kullanıcılarına yapılacak geliştirmeler hakkında sorular yöneltti. MIUI 13 arayüzünde nelerin daha iyi olması gerektiği sorulduğundaysa kullanıcıların çoğunluğu ‘donma olmaması’ ve ‘daha hızlı işlem yapabilmesi’ gerektiğini söyledi. 28 Aralık’ta MIUI 13 Çin’de resmen kullanıcılara sunulacak. Dünya genelinde de aynı tarihte yayınlanması bekleniyor ama Xiaomiui tarafından yapılan açıklamada bu tarihin bir ay sonra da olabileceğine işaret ediyor.