Merakla beklenen Realme Neo 7'nin teknik özellikleri lansman öncesi sızdırıldı.

Çinli teknoloji markası Realme, yeni Neo serisinin ilk telefonu olan Neo 7'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da fiyatı ve bazı önemli özellikleri hakkında detaylar sızdırıldı.

Realme Neo 7, Çin'de 2.499 CNY'nin altında bir fiyatla piyasaya sürülecek. Bu fiyat, telefonun orta segmentteki rekabette önemli bir yer edinebileceğini gösteriyor. Yüksek performansı ve uzun batarya ömrüyle karşımıza çıkması bekleniyor.

Realme Neo 7 beklenen özellikleri

Şirket, Neo 7'nin AnTuTu testinden 2 milyondan fazla puan aldığını ve 6.500 mAh üzerindeki bataryasıyla uzun süreli kullanım sunduğunu duyurdu. Öte yandan dayanıklılık konusunda da iddialı olan telefonun, IP68'den daha yüksek bir suya dayanıklılık sertifikasına sahip olması da bekleniyor.

Neo 7, MediaTek'in Dimensity 9300+ çip setiyle güçlendirilecek ve 7.000 mAh batarya ile desteklenecek. Telefonun 80W SuperVOOC hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Ayrıca, 1.5K çözünürlük sunan büyük bir ekran ile donatılacağı ön görülüyor. Neo serisinin önceki modellerine kıyasla, Neo 7'nin daha yüksek batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği sunacağı görülüyor. Mevcut Realme GT Neo 6 ile kıyaslandığında, Neo 7’nin fiyat/performans dengesi dikkat çekici olacak diyebiliriz. Neo 7'nin tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdiden merak konusu.