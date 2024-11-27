realme, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek yeni telefonu C75'i duyurdu. Fiyatı açıklanmayan telefon, girdiği pazarlarda ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte bütçe dostu yeni telefonu "C75"i duyurdu. Henüz fiyatı açıklanmayan telefon, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek teknik özelliklere sahip.

realme'nin yeni akıllı telefonu, 6.72 inç boyutlu HD+ ekranla donatıldı. 90 Hz tazeleme oranına sahip olan bu ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. MIL-STD-810H sertifikasına da sahip olan telefon, zorlu koşullarda rahatlıkla kullanılabilecek.

Karşınızda realme C75

MediaTek'in Helio G92 Max işlemcisinden güç alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı bulunuyor. Kullanıcılar, 16 GB'ye kadar sanal RAM takviyesine de sahip olacaklar. Android 14 tabanlı realme UI 5.0 arayüzü ile çalışan telefonda, 45W hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh kapasiteli batarya da mevcut.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Ancak realme, sadece ana kameradan bahsetti. Yapılan açıklamaya göre bu kamera, 50 MP çözünürlük sunuyor. Diğer sensörlerin varlıklarıyla ilgili herhangi bir bilgi sahibi değiliz.

realme C75 teknik özellikleri: