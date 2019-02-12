Rebel Inc. Sonunda Android İçin Ücretsiz Yayınlandı

Dünyaya hastalık yayıp kaos yarattığımız oyun Plague Inc.’in yapımcıları, bu defa dünyadaki beş bölgeyi kaostan kurtardığımız Rebel Inc.’i Android için yayınladı.

Efsanevi mobil oyunlardan Plague Inc. yıllar önce yayınlandığında büyük bir fenomene dönüşmüştü. Özelleştirdiğimiz çeşitli hastalıklarla yaşamı bitirmeye çalıştığımız, sınırlarını hemen kapatan Madagaskar’ın başımıza bela olduğu efsanevi strateji oyunu sayesinde Ndemic Creations’ın da ismi duyulmuştu.

Ndemic Creations, şimdi Plague Inc.’in başarısına ulaşma ihtimali olan yeni bir strateji oyunu yayınladı: Rebel Inc.. Bu defa oyunda, dünyanın beş farklı bölgesinde politik ve askeri gücümüzü kullanarak düzeni sağlamaya çalışıyoruz.

Uygulama, geçtiğimiz yılın Aralık ayında iOS’a çıktığında Android kullanıcıları oldukça heyecanlanmıştı. Kullanıcılar, uygulamayı istediklerini belirten pek çok mail atmıştı. Uygulama şimdi resmi olarak Android için de yayınlandı.

Oyunu indirmek ve oynamak ücretsiz ancak oyun içi satın almalar var. Bu oyun içi satın almaların büyük kısmı, içeriği erkenden açabilmeye yarayan satın almalar. Oyunun premium versiyonun edinmeyi sağlayan satın almanın fiyatı 2.49 dolar. Satın alınabilecek özellikler arasında tavsiye veren danışmanlar, oyun hızlandırma, reklamları kaldırma gibi özelliklerin olduğunu söylüyorlar.

Plague Inc. bugüne kadar 50 milyondan fazla Android kullanıcısı tarafından indirildi. Rebel Inc.’in göstereceği performans ise ayrı bir merak konusu. Artık daha dolu olan uygulama mağazasında sıradan kullanıcıların oyuna ne kadar ilgi göstereceği bilinmiyor. Yine de oyunun iyi bir başlangıç için elinde iyi bir takipçi kitlesi var.