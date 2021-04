Bugün itibarıyla Türkiye'deki müzik ve sporseveler için yeni bir sayfa açan Red Bull TV, Türkçe yayınlara başladığını duyurdu. Şu an için sınırlı bir Türkçe kütüphaneye sahip olan platform, ilerleyen dönemde yeni Türkçe içerikler de yayınlayacak.

Red Bull’un dans, müzik ve spor odaklı içerik kanalı Red Bull TV, 21 Nisan (bugün) itibarıyla Türkçe içeriklerle seyircilerin karşısına çıkıyor. Red Bull Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre Red Bull TV'de bulunan ana dili Türkçe ya da Türkçe alt yazılı toplam 7 bin dakikalık içerikler keyifle izlenebilecek.

Red Bull TV'nin Türkçe yayınında global içeriklerin yanı sıra ‘Köklere Dönüş’, ‘Searching For Sound’, ‘Part of The Game: İstanbul’ gibi yerli içerikler de yer alacak. Dünya çapında pek çok sporcunun, müzisyenin ve ünlü ismin ilham veren hikayelerini bünyesinde barındıran Red Bull TV'de 5 gün boyunca kesintisiz bir şekilde izlenebilecek kadar çok Türkçe içerik bulunuyor ve ilerleyen dönemde yeni içerikler de eklenecek.

Red Bull TV'de yer alan yerli içeriklerden Köklere Dönüş, efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun yaşam serüveni ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıklarla aktarırken; Searching For Sound'da Türk müziğinin kökenini araştıran Tolga Böyük ve VEYasin’in heyecanlı ve gizemli yolculuğu yer alıyor. Part of The Game: İstanbul'da ise İstanbul’daki en iyi mobil ve PC oyuncularının hikayesi anlatılıyor.

Red Bull Media House tarafından hayata geçirilen, İstanbul’un tüm dünyaya tanıtılmasında rol oynayan ‘Istanbulls’ isimli Formula 1 için oluşturulan film de Red Bull TV'nin ilgi çekici içerikleri arasında bulunuyor.

Yerli ve yabancı pek çok belgesel bulunan Red Bull TV'de bu içeriklere ek olarak motor spor dünyasından Drift Masters Avrupa Şampiyonaları, bisiklet dünyasından Uluslararası Bisiklet Birliği turnuvaları, dans dünyasından Red Bull BC One finalleri ve Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali gibi önemli etkinliklerin canlı yayınları da gerçekleştirilecek.

Peki Red Bull TV'nin aylık ücreti ne kadar? Red Bull TV, binlerce dakikalık Türkçe içerikleri ile tamamen ücretsiz bir şekilde Türkiye'deki spor ve sanatseverlerin hizmetine açılmış durumda. Red Bull TV'yi web sitesi, Android ya da iOS uygulaması, akıllı TV uygulaması, PlayStation uygulaması ve Xbox uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.