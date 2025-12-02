Red Dead Redemption 1'in Next Gen sürümü çıktı: Eski sürümden farkı ne?

Red Dead Redemption’ın yeni nesil versiyonu yayınlandı. 4K–60 FPS desteği, hızlı yükleme ve geliştirilmiş görseller sunan sürüm oynanışa dokunmadan teknik iyileştirmelerle geliyor.

Yeni nesil RDR sürümü, PS5 ve Xbox Series cihazlarında 4K çözünürlük ve 60 FPS desteği sunuyor. Yükleme süreleri SSD’ye uyumlu şekilde ciddi biçimde kısalırken ışıklandırma, gölgelendirme ve doku kalitesi de elden geçirilmiş durumda.

Orijinal sürümle içerik farkı yok; yani oyun aynı hikâye ve görev setiyle geliyor. Ancak teknik güncellemeler sayesinde dünya daha net, animasyon akışı daha pürüzsüz ve genel performans daha stabil hissediliyor.

Red Dead Redemption Next Gen ile orijinal versiyonu arasındaki farkı aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.

Kayıt dosyaları yeni sürüme aktarılabiliyor, böylece oyuncular maceralarına kaldıkları yerden devam edebiliyor. Bu yönüyle yükseltme, özellikle yeniden oynamak isteyenlere kolay bir geçiş sağlıyor.

Oyunun Next Gen versiyonu esasen kapsamlı bir remake yerine modern optimizasyonları hedefliyor. Bu da onu hem yeni oyuncular hem de seriyi güncel tekniklerle yeniden deneyimlemek isteyenler için cazip hâle getiriyor.