Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Red Dead Redemption 1'in Next Gen sürümü çıktı: Eski sürümden farkı ne?

Red Dead Redemption’ın yeni nesil versiyonu yayınlandı. 4K–60 FPS desteği, hızlı yükleme ve geliştirilmiş görseller sunan sürüm oynanışa dokunmadan teknik iyileştirmelerle geliyor.

Red Dead Redemption 1'in Next Gen sürümü çıktı: Eski sürümden farkı ne?
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Yeni nesil RDR sürümü, PS5 ve Xbox Series cihazlarında 4K çözünürlük ve 60 FPS desteği sunuyor. Yükleme süreleri SSD’ye uyumlu şekilde ciddi biçimde kısalırken ışıklandırma, gölgelendirme ve doku kalitesi de elden geçirilmiş durumda.

Orijinal sürümle içerik farkı yok; yani oyun aynı hikâye ve görev setiyle geliyor. Ancak teknik güncellemeler sayesinde dünya daha net, animasyon akışı daha pürüzsüz ve genel performans daha stabil hissediliyor.

Red Dead Redemption Next Gen ile orijinal versiyonu arasındaki farkı aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.

Kayıt dosyaları yeni sürüme aktarılabiliyor, böylece oyuncular maceralarına kaldıkları yerden devam edebiliyor. Bu yönüyle yükseltme, özellikle yeniden oynamak isteyenlere kolay bir geçiş sağlıyor.

Oyunun Next Gen versiyonu esasen kapsamlı bir remake yerine modern optimizasyonları hedefliyor. Bu da onu hem yeni oyuncular hem de seriyi güncel tekniklerle yeniden deneyimlemek isteyenler için cazip hâle getiriyor.

Red Dead Redemption

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

GTA 6'dan İki Yeni Video Sızdırıldı (Animasyonlar Çok İyi Görünüyor)

GTA 6'dan İki Yeni Video Sızdırıldı (Animasyonlar Çok İyi Görünüyor)

PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Ford, Buram Buram Mustang Kokan 2026 Model Mondeo'yu Tanıttı

Ford, Buram Buram Mustang Kokan 2026 Model Mondeo'yu Tanıttı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim