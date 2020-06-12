Red Dead Redemption Remaster Söylentileri Güçlendi

Haziran başlarında anonim bir kaynaktan gelen Red Dead Redemption’ın yenilenmiş versiyonlarının gelebileceği söylentisi güçlendi. Sony’nin PS5 lansmanı sonrası oyunun remastered versiyonunun gelebileceğine dair iddialar biraz daha belirginleşti.

Geçtiğimiz günlerde Red Dead Redemption için bir remake ya da remaster çalışmasının yapılıyor olduğu konusu gündeme gelmiş ve bu bilgi çeşitli anonim kaynaklar tarafından iletilmişti. Kanıt anlamında herhangi bir şey olmasa da bu haber, oyunun hayranlarını meraklandırmayı başarmıştı. Bir klasik hâline gelen oyunun yenilenmiş versiyonunun gelebilme ihtimali, herkesin kafasının bir köşesinde kalmış ancak söylentileri doğrulayan bir bilgi gelmediğinden rafa kaldırılmıştı.

Reddit’te yapılan yeni paylaşıma göreyse unutulan bu bilgilerin doğru olabileceğine dair küçük kanıtlar bulundu. Söylentiler, oyunun yayıncı firması Rockstar Games’in PS5 etkinliğindeki varlığı ve Amazon listelemesi üzerine kuruldu. Rockstar Games’in yenilenmiş oyunu, bu yıl açıklayacağı ve 2020’nin ikinci çeyreğinde piyasaya süreceği önceden de konuşulmuş ancak firmadan bu durumu doğrulayan bir açıklama bir türlü gelmemişti.

Yeni geliştirmeler ve yeni görevlerle gelebilir:

Oyunun çeşitli geliştirmelerle yeniden inşa edileceği bilgisi ve oyuncular için yepyeni görevlerle geleceği haberi uzun süre tartışıldı. Arthur Morgan karakterinin alacağı yeni görevler; John Marston ve Rob Wiethoff gibi karakterlerin geri dönüşü gibi yeniliklerin yanında oyunun PC, PS5 ve Xbox Series X için piyasaya süreceği de söylendi.

Geliştirdiği bir diğer oyun olan GTA V’in genişletilmiş bir versiyonunun PS5 için geleceğini duyuran şirkete çevrilen gözler, Red Dead için de birkaç yeni haber bekledi. Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da Rockstar Games’in üzerinde çalıştığı işin, oyunlarının yeni konsollar için yeniden geliştirilmesi olduğu tahmin edilen bir şeydi. Firmadan beklenti; bir diğer PS5 etkinliğinde, yaklaşan Xbox lansmanında ya da Summer Game Fest’te Red Dead’e dair bir şeyler söylemesi yönünde.

Sayılan her şeyin şu an için sadece beklenti olduğu biliniyor ancak oyuncular yine de gelen sızıntıların boş çıkmamasını ve firmanın oyun hakkında güzel haberlerle gelmesini istiyor. İlerleyen günlerde gerçekleşecek yeni etkinliklerde Red Dead Redemption ne kadar yer kaplayacak hep beraber göreceğiz.