Reddit'te Paylaşılan, Akıllı Telefonlara Renk Katacak 25 Duvar Kağıdı

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Telefonunuzu özelleştirerek benzersiz hale getirmenin en kolay yolu, yüksek çözünürlük kalitesine sahip bir duvar kağıdı kullanmaktır. Reddit kullanıcıları tarafından paylaşılan duvar kağıtları arasından size en uygun olanı seçerek akıllı telefonunuzun ekranını size özel hale getirebilirsiniz.

Akıllı telefon fiyatlarını takip ediyorsanız yeni bir telefon almanın ne kadar zor olduğunu da görmüşsünüzdür. Kullandığınız cihazda bir sorun yoksa ama sadece sıkıldıysanız yapmanız gereken ilk şey yeni bir duvar kağıdı kullanmaktır. Yüksek çözünürlüklü ve sizi en iyi yansıtan bir duvar kağıdı kullanınca sanki yepyeni bir akıllı telefon kullanıyor gibi hissederek çok daha keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. 

Aradığımız neredeyse her şeyi bulabileceğimiz Reddit’te yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları da bulmak mümkün. Bir kullanıcın açtığı başlık altında toplanan Reddit kullanıcıları, pek çok farklı türde yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları paylaştılar. Doğa, uzay, popüler kültür öğelerinin güçlü tasarımlarla buluştuğu bu duvar kağıtlarından bazılarını listeledik. Cihazınıza indirdikten sonra hemen kullanabilirsiniz.

Reddit’te paylaşılan yüksek kaliteli 25 duvar kağıdı:

  • Loki’nin gizemli silüeti
  • “Büyük güç, büyük sorumluluk getirir”
  • Karanlık fantezi dünyasında Berserk
  • Şimşek Tanrısı Thor’un kudreti
  • “Sonra Kuzgun'u düşündüm, geçmiş yüzyıllardan kalan”
  • Karanlık taraf?
  • SpaceX Inspiration4 hatırası
  • Yüce krallığın son şövalyesi
  • Gizemli 3 boyut dünyası
  • Tek aydınlık, dolunayın ışığı
  • Üst düzey ninja Uchiha Itachi
  • Paralel evrende Geleceğe Dönüş
  • Boşlukta sürüklenen dijital gözler
  • CastleVania’nın gizemli güçleri
  • Kalbin düğüm düğüm olmuş
  • Spider-Man: Into the Spider-Verse
  • Maurits Cornelis Escher esintileri
  • Ve sonunda Mars’tayız
  • Ejderhanı böyle mi eğitirsin?
  • Gerçek robot Gundam
  • New Mexico’da görülen Samanyolu manzarası
  • Golden Gate Köprüsü sisler altında
  • Pikka Pikka?
  • Ben zaten uçuyorum, pilota gerek yok
  • Şehirde kanlı ay dönemi

Loki’nin gizemli silüeti:

loki

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

“Büyük güç, büyük sorumluluk getirir”

spiderman

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Karanlık fantezi dünyasında Berserk:

berserk

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Şimşek Tanrısı Thor’un kudreti:

thor

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

“Sonra Kuzgun'u düşündüm, geçmiş yüzyıllardan kalan”

kuzgun

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Karanlık taraf?

darth vader

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

SpaceX Inspiration4 hatırası:

SpaceX Inspiration4

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Yüce krallığın son şövalyesi:

şövalye

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Gizemli 3 boyut dünyası:

3 boyut

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Tek aydınlık, dolunayın ışığı:

dolunay

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Üst düzey ninja Uchiha Itachi:

Uchiha Itachi

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Paralel evrende Geleceğe Dönüş:

Geleceğe Dönüş

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Boşlukta sürüklenen dijital gözler:

dijital gözler

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

CastleVania’nın gizemli güçleri:

CastleVania

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Kalbin düğüm düğüm olmuş:

kalp

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

spiderman

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Maurits Cornelis Escher esintileri:

Maurits Cornelis Escher

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Ve sonunda Mars’tayız:

mars

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Ejderhanı böyle mi eğitirsin?

ejderha

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Gerçek robot Gundam:

gundam

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

New Mexico’da görülen Samanyolu manzarası:

samanyolu

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Golden Gate Köprüsü sisler altında:

Golden Gate Köprüsü

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Pikka Pikka?

Golden Gate Köprüsü

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Ben zaten uçuyorum, pilota gerek yok:

kokpit

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Şehirde kanlı ay dönemi:

kanlı ay

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Reddit kullanıcılarının paylaştığı, akıllı telefonlarınızı benzersiz hale getirecek yüksek kaliteli duvar kağıtlarından bazılarını paylaştık. Başlık altında bulunan bağlantı üzerinden duvar kağıdının yüksek kaliteli versiyonuna ulaşarak telefonunuza indirebilirsiniz.
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