Telefonunuzu özelleştirerek benzersiz hale getirmenin en kolay yolu, yüksek çözünürlük kalitesine sahip bir duvar kağıdı kullanmaktır. Reddit kullanıcıları tarafından paylaşılan duvar kağıtları arasından size en uygun olanı seçerek akıllı telefonunuzun ekranını size özel hale getirebilirsiniz.

Akıllı telefon fiyatlarını takip ediyorsanız yeni bir telefon almanın ne kadar zor olduğunu da görmüşsünüzdür. Kullandığınız cihazda bir sorun yoksa ama sadece sıkıldıysanız yapmanız gereken ilk şey yeni bir duvar kağıdı kullanmaktır. Yüksek çözünürlüklü ve sizi en iyi yansıtan bir duvar kağıdı kullanınca sanki yepyeni bir akıllı telefon kullanıyor gibi hissederek çok daha keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Aradığımız neredeyse her şeyi bulabileceğimiz Reddit’te yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları da bulmak mümkün. Bir kullanıcın açtığı başlık altında toplanan Reddit kullanıcıları, pek çok farklı türde yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları paylaştılar. Doğa, uzay, popüler kültür öğelerinin güçlü tasarımlarla buluştuğu bu duvar kağıtlarından bazılarını listeledik. Cihazınıza indirdikten sonra hemen kullanabilirsiniz.

Reddit’te paylaşılan yüksek kaliteli 25 duvar kağıdı:

Loki’nin gizemli silüeti

“Büyük güç, büyük sorumluluk getirir”

Karanlık fantezi dünyasında Berserk

Şimşek Tanrısı Thor’un kudreti

“Sonra Kuzgun'u düşündüm, geçmiş yüzyıllardan kalan”

Karanlık taraf?

SpaceX Inspiration4 hatırası

Yüce krallığın son şövalyesi

Gizemli 3 boyut dünyası

Tek aydınlık, dolunayın ışığı

Üst düzey ninja Uchiha Itachi

Paralel evrende Geleceğe Dönüş

Boşlukta sürüklenen dijital gözler

CastleVania’nın gizemli güçleri

Kalbin düğüm düğüm olmuş

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Maurits Cornelis Escher esintileri

Ve sonunda Mars’tayız

Ejderhanı böyle mi eğitirsin?

Gerçek robot Gundam

New Mexico’da görülen Samanyolu manzarası

Golden Gate Köprüsü sisler altında

Pikka Pikka?

Ben zaten uçuyorum, pilota gerek yok

Şehirde kanlı ay dönemi

Loki’nin gizemli silüeti:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

“Büyük güç, büyük sorumluluk getirir”

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Karanlık fantezi dünyasında Berserk:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Şimşek Tanrısı Thor’un kudreti:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

“Sonra Kuzgun'u düşündüm, geçmiş yüzyıllardan kalan”

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Karanlık taraf?

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

SpaceX Inspiration4 hatırası:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Yüce krallığın son şövalyesi:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Gizemli 3 boyut dünyası:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Tek aydınlık, dolunayın ışığı:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Üst düzey ninja Uchiha Itachi:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Paralel evrende Geleceğe Dönüş:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Boşlukta sürüklenen dijital gözler:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

CastleVania’nın gizemli güçleri:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Kalbin düğüm düğüm olmuş:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Maurits Cornelis Escher esintileri:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Ve sonunda Mars’tayız:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Ejderhanı böyle mi eğitirsin?

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Gerçek robot Gundam:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

New Mexico’da görülen Samanyolu manzarası:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Golden Gate Köprüsü sisler altında:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Pikka Pikka?

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Ben zaten uçuyorum, pilota gerek yok:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Şehirde kanlı ay dönemi:

Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Reddit kullanıcılarının paylaştığı, akıllı telefonlarınızı benzersiz hale getirecek yüksek kaliteli duvar kağıtlarından bazılarını paylaştık. Başlık altında bulunan bağlantı üzerinden duvar kağıdının yüksek kaliteli versiyonuna ulaşarak telefonunuza indirebilirsiniz.