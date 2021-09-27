Akıllı telefon fiyatlarını takip ediyorsanız yeni bir telefon almanın ne kadar zor olduğunu da görmüşsünüzdür. Kullandığınız cihazda bir sorun yoksa ama sadece sıkıldıysanız yapmanız gereken ilk şey yeni bir duvar kağıdı kullanmaktır. Yüksek çözünürlüklü ve sizi en iyi yansıtan bir duvar kağıdı kullanınca sanki yepyeni bir akıllı telefon kullanıyor gibi hissederek çok daha keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.
Aradığımız neredeyse her şeyi bulabileceğimiz Reddit’te yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları da bulmak mümkün. Bir kullanıcın açtığı başlık altında toplanan Reddit kullanıcıları, pek çok farklı türde yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları paylaştılar. Doğa, uzay, popüler kültür öğelerinin güçlü tasarımlarla buluştuğu bu duvar kağıtlarından bazılarını listeledik. Cihazınıza indirdikten sonra hemen kullanabilirsiniz.
Reddit’te paylaşılan yüksek kaliteli 25 duvar kağıdı:
- Loki’nin gizemli silüeti
- “Büyük güç, büyük sorumluluk getirir”
- Karanlık fantezi dünyasında Berserk
- Şimşek Tanrısı Thor’un kudreti
- “Sonra Kuzgun'u düşündüm, geçmiş yüzyıllardan kalan”
- Karanlık taraf?
- SpaceX Inspiration4 hatırası
- Yüce krallığın son şövalyesi
- Gizemli 3 boyut dünyası
- Tek aydınlık, dolunayın ışığı
- Üst düzey ninja Uchiha Itachi
- Paralel evrende Geleceğe Dönüş
- Boşlukta sürüklenen dijital gözler
- CastleVania’nın gizemli güçleri
- Kalbin düğüm düğüm olmuş
- Spider-Man: Into the Spider-Verse
- Maurits Cornelis Escher esintileri
- Ve sonunda Mars’tayız
- Ejderhanı böyle mi eğitirsin?
- Gerçek robot Gundam
- New Mexico’da görülen Samanyolu manzarası
- Golden Gate Köprüsü sisler altında
- Pikka Pikka?
- Ben zaten uçuyorum, pilota gerek yok
- Şehirde kanlı ay dönemi
Loki’nin gizemli silüeti:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
“Büyük güç, büyük sorumluluk getirir”
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Karanlık fantezi dünyasında Berserk:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Şimşek Tanrısı Thor’un kudreti:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
“Sonra Kuzgun'u düşündüm, geçmiş yüzyıllardan kalan”
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Karanlık taraf?
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
SpaceX Inspiration4 hatırası:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Yüce krallığın son şövalyesi:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Gizemli 3 boyut dünyası:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Tek aydınlık, dolunayın ışığı:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Üst düzey ninja Uchiha Itachi:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Paralel evrende Geleceğe Dönüş:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Boşlukta sürüklenen dijital gözler:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
CastleVania’nın gizemli güçleri:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Kalbin düğüm düğüm olmuş:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Spider-Man: Into the Spider-Verse
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Maurits Cornelis Escher esintileri:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Ve sonunda Mars’tayız:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Ejderhanı böyle mi eğitirsin?
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Gerçek robot Gundam:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
New Mexico’da görülen Samanyolu manzarası:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Golden Gate Köprüsü sisler altında:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Pikka Pikka?
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Ben zaten uçuyorum, pilota gerek yok:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Şehirde kanlı ay dönemi:
Duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
Reddit kullanıcılarının paylaştığı, akıllı telefonlarınızı benzersiz hale getirecek yüksek kaliteli duvar kağıtlarından bazılarını paylaştık. Başlık altında bulunan bağlantı üzerinden duvar kağıdının yüksek kaliteli versiyonuna ulaşarak telefonunuza indirebilirsiniz.