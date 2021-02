Facebook, Twitter gibi devlerle kıyasladığında mütevazı bir sosyal platform diyebileceğimiz Reddit, bu yıl bir "çılgınlık" yaprak Super Bowl'a reklam verdi. Hem daha dikkat çekici olması hem de Reddit'in bütçesini sarsmaması için yalnızca 5 saniye olan reklam, büyük anlamlar taşıyan uzun bir metinden oluşuyor.

ABD’nin Ulusal Amerikan Futbolu Ligi NFL’in finali için kullanılan özel bir isim olan Super Bowl, organizasyonun büyüklüğü nedeniyle yılın en önemli spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Super Bowl, tüm dünyada aynı anda yüz milyonlarca insanın ekran başına kilitlenmesini sağladığından bir duyuru ya da yeni bir ürünün tanımını yapmak istiyorsanız Super Bowl sırasında TV reklamı yayınlamak, muhteşem bir seçim olabilir. Bu nedenledir ki Marvel da yeni Disney+ dizisi The Falcon and the Winter Soldier için Super Bowl’a özel bir fragman yayınladı.

Reddit: Güçsüzler bir araya geldiklerinde herhangi bir şeyi başarabilirler

Alışık olmadığımız bir şekilde bu yılki Super Bowl sırasında son haftaların en tartışmalı çevrimiçi platformlarından Reddit de bir reklam yayınladı. Yalnızca 5 saniye uzunluğunda olan Reddit reklamı, platformun tanıtımını yapmaktan ziyade geçtiğimiz haftalarda yaşanan GameStop hareketine atıfta bulunuyor ve “küçük” insanların da organize olduklarında büyük işler başarabileceğini belirtiyor.

Reddit, yalnızca 5 saniye uzunluğunda olan ve son derece kısa introyu saymazsak tamamı bir metinden oluşan Super Bowl reklamında şu ifadelere yer verdi:

“Vay canına, bu gerçekten işe yaradı.

Bunu okuyorsanız, bahsimiz ödendi demektir.

Büyük oyun reklamları pahalıdır, bu yüzden tam zamanlı (reklam filmi) satın alamadık. Ancak ilham aldık ve tüm pazarlama bütçemizi 5 saniyelik bir reklama harcamaya karar verdik. Geçen hafta topluluğumuzdan bir şey öğrendik; güçsüzler ortak bir fikir etrafında bir araya geldiklerinde herhangi bir şeyi başarabilirler.

Kim bilir, belki de finans kitaplarına “eğilimler” üzerine bir bölüm eklenmesinin nedeni olacaksınız. Belki r/SuperbOwl’un dünyaya baykuşların heybetini öğretmesine yardım edeceksiniz. Belki bu 5 saniyelik reklamı da duraklatacaksınız.

İnsanlar gerçekten umursadıkları bir şeyin etrafında toplandıklarında güçlü şeyler olur. Ve bunun için bir yer var. Adı Reddit.”

Anlaşılan o ki Reddit, finans sektöründe son yılların en büyük “olaylarından” biri olan GameStop hareketini kolay kolay unutturmayı planlamıyor. GameStop hareketi sırasında neler yaşandığını hatırlamak için buradaki yazımızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Reddit’in Super Bowl reklamını da hemen aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Reddit'in Super Bowl reklamı