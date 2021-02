Önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak olan yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi Finali Super Bowl'a özel bir fragman yayınlandı. Yeni fragman, pek çok aksiyon sahnesinden kesitler içermesinin yanı sıra dizideki karakter çatışmalarını da ortaya koyuyor.

Koronavirüs nedeniyle sinema salonlarından uzak kalan ve MCU’nin 4. aşaması ile ilgili deyim yerindeyse tüm planları alt üst olan Marvel, yaklaşık bir ay sonra seyircilerle buluşacak Disney+ dizisi The Falcon and the Winter Soldier için 2021’in ilk “dev” spor organizasyonu diyebileceğimiz Super Bowl 2021’e özel bir fragman yayınladı.

The Falcon and the Winter Soldier, orijinal Captain America olan Steve Rogers emekli olduktan sonra “suçla mücadele” için bir araya gelen Bucky Barnes ve Sam Wilson’ı konu alıyor. Ancak Avengers ekibinin mirası, şu ana kadar daima ikinci planda olan ikiliye ağır basacak. Ayrıca Steve Rogers, Endgame’de kalkanı Sam Wilson’a bırakmış olsa da ABD hükümeti, yeni Captain America’nın kendi seçtikleri bir adam olmasını isteyecek.

The Falcon and the Winter Soldier, 19 Mart'ta seyircilerle buluşacak

Marvel’ın Disney+’taki ilk dizisi olan WandaVision ile karşılaştırdığımızda The Falcon and the Winter Soldier’ın çok daha fazla aksiyona sahip olacağını söyleyebiliriz ki fragman da bunu bize açık bir şekilde gösteriyor. Dizi boyunca Bucky Barnes ve Sam Wilson hem düşmanları hem ABD hükümeti hem de kendi aralarındaki anlaşmazlıklarla mücadele edecek.

Geçtiğimiz günlerde dizi ile ilgili bir röportaj veren Bucky Barnes karakterini canlandıran Sebastian Stan, “Bu karakterlerle, asla yapma fırsatımız olmayan şeyler yapacağız. Onları çok farklı ve yeni sulara götürüyoruz” ifadelerini kullanarak diziyle ilgili beklentileri artırmıştı. Dizide Sam ve Bucky arasındaki anlaşmazlıklara da değinen Stan, “Bazen onu (Falcon’u) gerçekten öldürmek istiyor” şeklinde konuştu.

Marvel’ın MCU ve Disney+’daki yayınlanan ikinci projesi olacak The Falcon and the Winter Soldier, 19 Mart itibarıyla Marvel hayranlarının beğenisine sunulacak. WandaVision’ın bölümleri haftadan haftaya tek tek yayınlandığından The Falcon and the Winter Soldier için de aynı durumun geçerli olacağını öngörebiliriz.

The Falcon and the Winter Soldier için yayınlanan yeni fragman