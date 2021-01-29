Dün, finans dünyasının bir numaralı gündem maddesi, çok iyi organize olmuş bir grup Reddit kullanıcısının Gamestop hisselerini manipüle ederek dev yatırım fonlarını zarara uğratması ve ABD borsasında taşları yerinden oynatmasıydı. Bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı uzun tweet serisiyle Reddit-Wall Street kavgasının perde arkasını ortaya koydu.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Wall Street’in tarihinin en zorlu günlerinden birini yaşadığını ve Gamestop hisselerinin yatırımcılar tarafından manipüle edilerek astronomik bir şekilde yükseldiğini ve tüm bunların organize olmuş bir Reddit topluluğu tarafından gerçekleştirildiğini belirtmiştik.

Söz konusu borsa manipülasyonu sırasında bireysel yatırımcılardan oluşan bir grup Reddit kullanıcısı, milyar dolarlık yatırım fonlarının milyarlarca dolar zarar etmesine neden oldu. Bir Twitter kullanıcısı, “ABD Borsası-Reddit kapışmasını anlattım” başlıklı floodu ile borsa tarihine geçecek bu önemli hareketin nasıl ve neden başladığını, finans dünyası ile ilgisi olmayanların dahi anlayabileceği şekilde özetledi.

Yatırım fonları, hisseleri “ödünç alarak” kazanç elde ediyor

Konuya yatırım fonlarının hisse alım-satımdan nasıl gelir elde ettiğini açıklamakla başlayan Twitter kullanıcısı, 28 tweetten oluşan flooduna şu şekilde başlıyor:

“Yatırım fonları, adına “short stock” denilen bir yöntemle borsa değeri düşük olan (ve daha da düşeceği öngörülen) şirketlerin hisselerini, hisse sahiplerinden ödünç alıyor. Ödünç aldığı hisseyi birimi -mesela- 15 dolardan satıyor. Hesapta birim hisse 5 dolara düşecek, Yatırım fonu 15’e sattığını 5’e geri alacak ve 10 dolar da cebinde kalacak.”

Flood, yatırım fonlarının kazanç elde etme yöntemlerini açıkladıktan sonra Gamestop manipülasyonunda neden bu yöntemin uygulanamadığını açıklayarak devam ediyor:

“Melvin Capital adlı bir yatırım fonu, hisse değeri 16-17 dolar olan GameStop adlı şirketin hisselerinden bu ‘short stock’ yöntemiyle para kazanmaya çalışırken, Reddit’te sıradan insanlardan oluşan bir grup bunu fark edince işler karışıyor.

Reddit’te örgütlenen grup, bu hisseleri satın alıp fiyatı yükseltmeye başlıyor. Grup genişledikçe hisse değeri artıyor ve Elon Musk da bu gruba Twitter’dan destek olunca değeri birkaç gün önce 16-17 dolar olan hisse şu anda 347 dolardan satıyor.”

Hisse senetlerinin değerinin yükseltilmesi, ödünç alınan hisselerin geri verilememesine neden oluyor

Flood, söz konusu manipülasyonun neden önemli olduğunu ve ne açıdan “bir ilk” olduğunu ise şu şekilde açıklıyor:

“Melvin yatırım fonu, über-zenginlerin oluşturduğu 12.5 milyarlık bir fonken, son birkaç günde 5 milyar dolar kaybedip iflas açıkladı. Bu ilk defa oluyor. Borsa, zenginlerin “oyun oynadığı” bir sistemken; sıradan insanlar örgütlenip bu oyunu kendi lehlerine bozuyorlar.”

“Melvin niye batıyor peki? Çünkü sattığı hisseler aslında onun değil, hepsi ödünç. Hisseleri geri almak zorunda ama fiyatı inanılmaz derecede yükseldiği için alamıyor. Dolayısıyla sahibine geri veremiyor.”

Hisse alım-satım uygulamaları, manipülasyon hareketinin ardından bir bir alım-satımları durduruyor

Bireysel yatırımcıların “büyük balıkları” zarara uğratmasının bedeli: Hisse alım-satımlarının durdurulması:

“Reddit ahalisinin kullandığı hisse alım-satım uygulaması Robinhood, fiyatları fırlayan hisselerin alım-satımını durdurdu. Hisse fiyatları çakıldı dakikalar içinde. İnsanlar diğer uygulamalara yöneliyorlar: Mesela Webull.”

Ancak bu tweetten yaklaşık 2 saat sonra Webull da AMC, GME ve KOSS hisselerinin alım-satım işlemlerini durduruyor. Bu noktada “hatrı sayılır” yatırımcıların açıklamalarının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin; net serveti 14,1 milyar dolar olan Steven Cohen, tüm bunlar yaşanırken paylaştığı bir tweette “Ben de sizin gibi geçinmeye çalışıyorum” diyor. Evet.

New York’ta Robinhood’a dava açılıyor

Robinhood’un hisse alım-satımını durdurmasının ardından New York eyaletinde uygulamaya karşı “Class action” olarak adlandırılan bir dava açılıyor. Dahası, Gamestop hisselerinin alım-satımlara kapatılmasından mağdur olan herkes, davaya taraf olabilecek. Ayrıca bazı siyasetçiler de olayla ilgili tweet atıyorlar ve uygulamaya karşı soruşturma açılması talebinde bulunuyorlar. Robinhood, artan baskıların ardından sıradan vatandaşların hisselerini izinsiz ve değerinin çok altında bir değerden satmaya başlıyor.

8 farklı şirket, hisse alım-satımın durdurulmasından etkilendi

Peki yatırım fonları, hisse senetlerini nasıl ödünç alıyorlar? Ödünç alan yatırım fonu, -genellikle yıllık bedel üzerinden- hisse sahibine ödünç aldığı süre karşılığında bir bedel öder. Bir başka deyişle hisse sahibi, hisselerini kiralamış olur. Ancak Reddit topluluğunun organize hareketi, hisseleri “kiralayan” yatırım fonlarının zarar etmesine neden olmuş durumda. Tüm bu olaylar sırasında konulan kısıtlamalardan etkilenen şirketler ise GameStop, AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Express, Koss, Naked Brand ve Nokia oldu.

Robinhood uygulamasına Beyaz Saray’dan dahi baskı yapıldığı söyleniyor

Wall Street ve yatırım dünyasında tüm gözlerin Robinhood ve Gamestop’a dönmesinin ardından Robinhood CEO’su Vlad Tenev de bir açıklamada bulunuyor ve hisse alımlarını kimsenin baskısı altında kalmadan durdurduklarını, müşterilerini ve şirketi korumak için böyle bir karar aldıklarını öne sürüyor. Bu önemli bir açıklama zira tüm bu olaylar yaşanırken ortaya atılan iddialar, Robinhood’un kurucularına hem büyük yatırım fonlarından hem de Beyaz Saray’dan baskı yapıldığını belirtiyordu. Ayrıca Google’ın da Play Store’daki Robinhood uygulamasına hisse satın alımlarının kapatılması sonrası gelen olumsuz yorumları sildiğini belirtelim.