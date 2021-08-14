Forum konseptiyle çalışan sosyal medya platformu Reddit, birçok platformun yaptığı gibi TikTok benzeri bir kısa video bölümünü bünyesine dahil etti. Henüz sadece iOS cihazlarda kullanılabilen özellik, Reddit’te halihazırda bulunan videoları kullanıcılara gösteriyor. Ancak daha sonra Reels’teki gibi TikTok benzeri bir video çekme özelliği de görebiliriz.

Kısa ve tekrarlayan video konsepti yıllar önce Vine tarafından geniş kitlelere benimsetilmiş, daha sonra TikTok tarafından tekrar geliştirilerek devralınmıştı. TikTok’un bu konsepti tekar popüler hale getirmesinden sonra bazı sosyal medya platformları da bu trendi takip etmiş, karşımıza ‘Reels’ ve ‘Shorts’ gibi özellikler çıkmıştı. Yeni bir güncellemeyle bu furyaya katılan son isim de Reddit oldu.

Kullanıcıların resim ve video da paylaşarak iletişim kurabildiği bir tartışma platformu olarak işlev gören Reddit, platforma TikTok havası katan kısa video bölümünü kullanıma açtı. Arama butonunun hemen yanında görülen video butonu, henüz sadece iOS’a getirildi.

Önceden platformda olan videolar gösteriliyor

YouTube’un Shorts’u ve Instagram’ın Reels’ından sonra “bir ben eksiktim” diyen Reddit, platformunda aktif bir kısa video bölümü oluşturmak için ilk adımı attı. Aslen forum konseptiyle işleyen platforma bugün gelen bir güncelleme, arama butonunun yanına bir video butonu ekledi. Butona basınca açılan bölümün çalışma prensibi ise başka sosyal medya platformlarının benzer girişimleriyle aynı: Bölüme girdiğiniz anda karşınıza bir video çıkıyor. Yukarı ve aşağı kaydırarak videolar arasında gezinebiliyorsunuz. Beğendiğiniz videolar da muhtemelen daha sonra bu bölümde karşınıza çıkacak videoları etkiliyor.

Bugün yavaş yavaş cihazlara gelmeye başlayan özellik, şimdilik sadece iOS cihazlarla sınırlı. Bu duruma zaten uygulamaların büyük bir çoğunluğundan alışkınız. Algoritmanın nasıl çalıştığı ise şimdilik tam olarak bilinmiyor. TikTok, kendine has algoritmasıyla bilinen bir platform. Ancak Reddit özünde bir forum sitesi olduğundan dolayı videoları yanıt verilen gönderilere göre gösteriyor olabilir. Ayrıca gösterilen videolar diğer platformlardaki gibi bu özelliğe göre üretilmiyor. Bu bölümü açtığınızda karşınıza çıkan videoların hepsi halihazırda gönderilerin altına yerleştirilmiş videolar. Ancak ilerleyen zamanlarda, belki de özelliğin Android’e de gelmesiyle birlikte Reddit’te de bir kısa video çekme özelliği görebiliriz.