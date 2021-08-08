Reddit’te En Komik ‘Meme’leri Bulabileceğiniz 8 Subreddit

İnternet meme'lerinin çıkış noktası olan Reddit'te gündemi yakalayıp güncel meme'leri takip edebileceğiniz subreddit'leri listeliyoruz. Listede yabancı toplulukların yanı sıra Türkçe subreddit'ler de yer alıyor.

"İnternet geyiği" ya da son zamanlarda dilimizin alıştığı orijinal tabiriyle 'meme', sosyal platformlarda daha önce hiç olmadığı kadar ivme kazanmaya başladı. Herkes tarafından bilinen popüler bir resim, video veya film sahnesi, üzerine yazılan yazılarla bir internet meme'i olabilir. Bu meme'lerin birçoğu sadece eğlence amaçlı olsa da bazıları mevcut durumla iğneleyici şekilde alay etmek için kullanılabilir.

İnternet meme'leriyle özellikle Twitter gibi daha büyük sosyal medya platformlarında karşılaşsak da birçok meme'in esas çıkış noktası Reddit'tir. Bu içeriğimizdeyse en komik meme'leri bulabileceğiniz subreddit'lere göz atacağız. Bunların arasında Türkçe subreddit'lerin de bulunduğunu belirtelim.

En komik ‘meme’leri bulabileceğiniz subredditler:

r/memes

r/terriblefacebookmemes

r/okbuddyretard

r/Turkey (Türkçe subreddit)

r/WTF

r/KGBTR (Türkçe subreddit)

r/historymemes

r/dankmemes

r/memes

Viral olan birçok meme'in çıktığı r/memes, Reddit'in en popüler subreddit'lerinden de biri. Her türlü paylaşımı görebileceğiniz bu subreddit'te normal gönderilerin yanı sıra o an viral bir konuyla ilgili meme'leri, yeni ve yükselişte olan meme'leri ya da eğitici meme'leri bir arada bulabilirsiniz.

r/terriblefacebookmemes

Adından da anlaşılacağı üzere r/rterriblefacebookmemes (Korkunç Facebook Meme'leri), çeşitli 'boomer' meme'leri ile Facebook'taki saçma paylaşımları tiye alan bir subreddit. 2012 yılında kurulan subreddit kanalının yaklaşık 1,4 milyon üyesi bulunuyor.

r/okbuddyretard

r/okbuddyretard, güncel ve popüler meme'leri bulabileceğiniz türde bir subreddit. İçeride her türde paylaşımlar görebilir, bazen canınızı sıkacak ofansif mizah örnekleriyle karşılaşabilirsiniz. 2017'de kurulan Reddit topluluğunun 925 bin üyesi bulunuyor.

r/Turkey

Reddit'in en popüler Türkçe subreddit'lerinden olan r/Turkey, ülkemizdeki güncel olayları ve viral paylaşımları takip edebileceğiniz en popüler Türkçe subreddit. Tam olarak 'komik' paylaşımlar yer almasa da ülke gündeminden, o an neyin konuşulduğundan ve popüler meme'lerden geri kalmamak için bu subreddit'i de takibe alabilirsiniz.

r/WTF

Sıkı bir Reddit kullanıcısıysanız takip etmeniz gereken subreddit'lerden biri de r/WTF. Adından da anlaşılacağı üzere içeride gördüğünüzde "Oha!" dedirtecek türde ilginç ve çılgın paylaşımlar yapılıyor. 2008 yılında kurulan subreddit'in 6,6 milyon üyesi bulunuyor.

r/KGBTR

Türkiye'nin en popüler sosyal medya topluluklarından olan KGB'nin "(krdş grup bura ne beklion)" Reddit topluluğu olan r/KGBTR, ülke gündemini ve popüler meme'leri takip edebileceğiniz türde bir Türkçe subreddit. İçeride her türde paylaşım yapılıyor ve herhangi bir sansür uygulanmıyor. Kanalın 136 bin üyesi bulunuyor.

r/historymemes

r/historymemes, adından da anlaşılacağı üzere tarih meme'leri ve şakaların paylaşıldığı bir subreddit. Eğer tarihe ilgi duyuyor ve bunu popüler kültürle harmanlamak istiyorsanız, r/historymemes subreddit'ini takibe alabilirsiniz. Topluluğun 2,8 milyon üyesi bulunuyor.

r/dankmemes

Dünya çapında en popüler ve güncel meme'leri bulabileceğiniz r/dankmemes'te daha çok eğlenceli ve eğitici paylaşımlar yapılıyor. Her subreddit'te olduğu gibi topluluğun kendi kuralları bulunuyor ve katılanların bu kurallara uyması gerekiyor. Örneğin içeride şiddeti yücelten herhangi bir meme paylaşamazsınız. Topluluğun 5,1 milyon üyesi bulunuyor.