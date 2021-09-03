Redmi 10 Prime Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, düzenlediği bir etkinlikte orta segment yeni telefonu "10 Prime"ı duyurdu. Pek çok özelliğiyle içinde bulunduğu segmenti tam anlamıyla yansıtan telefon, kabul edilebilir fiyatıyla da rekabetçi olacak gibi görünüyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "10 Prime"ı duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip telefon, tasarımıyla da tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki Redmi 10 Prime, tüketicilere neler vadediyor?

Redmi'nin yeni akıllı telefonu, 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD ekranla geliyor. Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip olan bu ekran, 90 Hz'ye kadar tazeleme oranını destekliyor. Delikli yapıdaki bu ekranda, yer alan ön kamera ise kullanıcılara 8 MP çözünürlük vadediyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise ekran yerinde yan panele monte edilmiş olarak bizleri karşılıyor.

Karşınızda Redmi 10 Prime

Orta segmente yerleşen bir model olan Redmi 10 Prime, MediaTek'in Helio G88 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Dileyen kullanıcıların 512 GB'ye kadar microSD takabildikleri cihazın işletim sistemi ise Android 11 tabanlı MIUI 12.5. Bataryaya baktığımızda ise 18 watt hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh kapasiteyle karşılaşıyoruz.

Telefonun arka kısmında, dikdörtgen bir alan içerisine yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP de derinlik odaklı kamera bulunuyor. Yapay zeka ile desteklenen kamera kurulumu, Redmi'ye göre çok iyi iş çıkarıyor. Kamera kurulumu destekleyen bir adet LED flaş, kamera kurulumunun içerisine konulmuş durumda.

Redmi 10 Prime teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD, FHD+ çözünürlük 90 Hz tazeleme oranı

6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD, FHD+ çözünürlük 90 Hz tazeleme oranı İşlemci: MediaTek Helo G88

MediaTek Helo G88 RAM: 4 GB ya da 6 GB (LPDDR4x)

4 GB ya da 6 GB (LPDDR4x) Depolama: 64 GB ya da 128 GB (eMMC 5.1)

64 GB ya da 128 GB (eMMC 5.1) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 6.000 mAh (18 watt hızlı şarj)

6.000 mAh (18 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

3 farklı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak Redmi 10 Prime, 7 Eylül itibarıyla bazı ülke pazarlarındaki yerini alacak. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği net olmayan telefonun fiyatlandırma durumu ise şöyle: