Çift Selfie Spot Işığına Sahip Telefon: vivo V21 Türkiye'de

vivo, orta segmentteki rakiplerine kafa tutacak yeni akıllı telefonu V21’i Türkiye pazarında satışa sundu. Ön ve arka kamerasında OIS ile depolama alanından 3 GB RAM takviyesi yapılabilmesi gibi özellikler, V21’i ön plana çıkarıyor. İşte vivo V21’e dair her şey...

Piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle Türkiye’deki yerini giderek güçlendirmeye başlayan Çinli teknoloji şirketi vivo hem özellikleri hem de tasarımıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonları V21 Serisi’ni Türkiye'de satışa sundu. Biz de sizler için, bu akıllı telefonun özelliklerini derleken, vivo V21’i tüm detaylarıyla inceledik.

vivo’nun orta segmentin tepe noktasına yerleştirmeye çalıştığı yeni akıllı telefonu V21, 6,44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bir AMOLED FullView ekranla geliyor. Orta üst kısmında ufak bir damla çentik taşıyan cihaz, bu küçük çentikte güçlü bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. OIS destekli bu ön kamerayı benzersiz kılan şey ise çerçeveye yerleştirilmiş olan bir çift spot ışığı ile gece çekimlerini pürüzsüz hale getiriyor oluşu.

Karşınızda vivo’nun yeni akıllı telefonu V21

vivo V21, genel tasarımı açısından oldukça ince ve şık bir yapıya sahip. Kullanılan yan çerçeveler, telefonun daha premium hissettirmesini sağlıyor. Telefonun kalınlığı ise sadece 7,29 mm. V21’in arka kısmına baktığımızda ise yansıma önleyici mat cam yapıda olan desenli bir kasa görüyoruz. Dikdörtgen şeklinde dizayn edilen kamera kurulumu, zaten görünüşüyle bile kendine hayran bırakıyor ve sahip olduğundan fazlasını sunabileceğine inandırıyor. Peki vivo V21, kasasının içinde hangi donanım özellikleriyle geliyor?

vivo’nun orta segment yeni akıllı telefonu, MediaTek’in 7 nm üretim mimarisine sahip Dimensity 800U işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı ile destekleniyor. Telefonu rakiplerinin önüne geçiren bir diğer özelliği ise RAM kapasitesinin artırılabiliyor olması. Eğer 8 GB RAM’in yetersiz kalacağını düşünüyorsanız, depolama alanından 3 GB’ye kadar takviye yapabiliyorsunuz. Üstelik bu takviye işlemi, telefonun genel performansını gözle görülebilir seviyede etkiliyor.

vivo V21, Andorid 11 tabanlı bir arayüz olan FunTouch OS 11.1 ile çalışıyor. Pek çok kullanıcı için çabuk alışılabilecek bir deneyim sunan bu arayüz, 4.000 mAh kapasiteli bataryayı da özel olarak optimize ediyor. Batarya demişken; vivo V21’in 33 watt kapasiteli FlashCharge isimli hızlı şarj teknolojisiyle geldiğini de belirtmeden geçmeyelim. Bluetooth 5.1, 5 GHz Wi-Fi ve 5G bağlantı gibi özellikleri de vivo V21’de bizleri karşılıyor.

vivo V21’in binlerce tüketiciyi mest edecek ana özelliği; sahip olduğu kameralar. Öyle ki bu akıllı telefonda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP çözünürlük sunan geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlük sunan da bir makro kamera yer alıyor. Titreşimin engellenmesini ve adeta pürüzsüz çekimler yapılmasını sağlayan OIS teknolojisi, bugüne kadar yaşadığınız deneyimi tümüyle değiştirecek türden. Üstelik bu özellik, 44 MP çözünürlük sunan ön kamerada da karşımıza çıkıyor.

vivo’nun Türkiye’deki yeni akıllı telefonunun kamera özellikleri, elbette OIS’ten ibaret değil. Yapay zekanın tüm nimetlerinden faydalanan şirket, özel çekim modlarına ek olarak Süper Gece Modu’na sahip. Üstelik yapay zeka ile gece yapılan çekimlerin kalitesi ekstradan artırılabiliyor. Otomatik göz odaklama, yüz inceltme, çift pozlama gibi sahip olan kamera kurulumu, 4K video çekimine imkan tanıyor oluşu ile de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

vivo V21 teknik özellikleri