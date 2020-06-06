Redmi'nin yeni bütçe dostu telefonu Redmi 9, henüz çıkışını gerçekleştirmemesine rağmen bir mağazada gözüktü. Bu şekilde cihazın resmi render görüntüleri ve tüm özellikleri ortaya çıkmış oldu. 3 farklı renk seçeneğinde gelecek cihazın düşük modeli 140 dolarken, diğer model 150 dolar olarak belirlenmiş.

Redmi'nin yeni bütçe dostu telefonu Redmi 9, henüz resmi olarak tanıtılmamasına rağmen bir mağazanın listelemesinde görüldü. Lazada Philippines adlı sitenin satın alma kısmında gözüken telefonun özellikleri tamamen netleşmiş oldu. Telefonun özellikleri daha önce de ortaya çıkarılmasına rağmen, bu listelemeyle birlikte bu bilgiler daha gerçekçi bir konuma ulaştı.

Cihazın ön kısmında bakıldığında, FHD+ çözünürlüğe ve yağmur damlası büyüklüğünde deliğe sahip 6,53 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın yan taraflarında bulunan ince bir çerçeve, ekrana eşlik ediyor. Cihazın alt tarafına gelindiğindeyse bu çerçeve bir miktar kalınlaşıyor. Çok çekirdekli MediaTek Helio G80'den gücünü alan Redmi 9, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanını kullanıcılara sunuyor.

Redmi 9'un resmi render görüntüleri:

Redmi 9, kullanıcılarını kamera açısından da oldukça memnun edecekmiş gibi gözüküyor. Cihazın arkasında bulunan dörtlü kamera sistemi; 13 MP ana kamera, 8 MP ultra genişlik lensi, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Bu dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra, 8 MP'lik ön kamera da cihazda yerini almış durumda.

Redmi 9, 5.020 mAh'lik oldukça büyük bataryasıyla uzun şarj ömürleri sunmayı kendine hedef edinmiş gibi gözüküyor. Bu bataryaya 18 W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Xiaomi'ye göre bu devasa batarya, 171 saat müzik çalmayla birlikte 19 saate kadar da video oynatımını destekleyebilecek bir kapasiteye sahip. Güçlü bataryaya sahip cihaz, kutudan Android 10 tabanlı MIUI 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

Render görüntülerinden de görüldüğü üzere Redmi 9; siyah, yeşil ve mor olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte cihazın 3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip bir modeli de ana modelin yanında satışa sunulacak. Düşük model 140 dolardan (vergiler hariç 950 lira), diğer modelse 150 dolardan (vergiler hariç 1.015 lira) satışa sunulacak.