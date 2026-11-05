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Sony’nin Turuncu Süngerli Walkman Kulaklıkları Geri mi Dönüyor?

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Sony’nin yeni tanıtım videosu, 1979’da ilk Walkman’le birlikte çıkan kulaklıkların dönüşüne işaret ediyor.

Sony’nin Turuncu Süngerli Walkman Kulaklıkları Geri mi Dönüyor?
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

İncecik bir kafa bandı ve iki turuncu sünger. Sony’nin sosyal medyada paylaştığı kısa videoda bu tanıdık tasarım var. Görüntüler, 1979’da TPS-L2 Walkman’le birlikte çıkan MDR-3 kulaklıkların yeniden üretilebileceğini düşündürüyor.

Kimimizin kendi Walkman’inden, kimimizin Guardians of the Galaxy filminden hatırladığı tasarım, yıllar sonra yeniden karşımızda.

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Sony’nin Turuncu Süngerli Walkman Kulaklıkları Geri mi Dönüyor?
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Önce hafifliğiyle tanınmıştı

MDR-3, ince kafa bandı ve 45 gramlık ağırlığıyla dönemin iri hi-fi kulaklıklarından ayrılıyordu. Üstelik ilk tanıtıldığı 1979 yılında süngerleri siyahtı. Walkman’le özdeşleşen turuncu pedler sonradan geldi; Sony’nin yeni videosunda da bu turuncu-mavi tasarımı görüyoruz.

Eski görünüşe Bluetooth eşlik eder mi?

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Yeni modelin bağlantı biçimi henüz açıklanmadı. Sony, orijinaline sadık bir kablolu model de hazırlıyor olabilir, eski tasarıma Bluetooth da ekleyebilir.

We Are Rewind ve km5’in benzer kulaklıkları kablosuz bağlantı sunuyor. Sony de bu yolu seçerse bataryayı ve gerekli donanımı ince gövdeye yerleştirmesi gerekecek. Üstelik tasarımın asıl meziyeti olan hafifliği fazla bozmadan.

Pahalı Walkman’lerden daha sade bir beklenti

Sony’nin ürünleri arasında, altın kaplama bileşenlere sahip ve fiyatı 6.000 doları aşan NW-WM1ZM3 dijital ses oynatıcıları da var. Bahsettiğimiz retro kulaklığın ise daha ulaşılabilir olması bekleniyor.

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