Xiaomi, Çin'de düzenlediği bir etkinlikle yeni kablosuz kulaklık modeli Mi Airdots 2 SE'yi duyurdu. Tek şarj ile 5 saate kadar kullanım imkanı sunan kulaklık, önceki nesle göre MIUI ile daha uyumlu bir şekilde çalışıyor ve sadece 4.7 gramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Son dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi. yeni kablosuz kulaklık modeli "Mi Airdots 2 SE"yi tüketicilerin beğenisine sundu. Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklıkları, Mi Airdots 2s'in uygun fiyatlı bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Airdots 2 SE, sahip olduğu Bluetooth 5 desteği ile daha stabil ve daha güçlü bir bağlantı sunuyor. Ayrıca bu bağlantı, kulaklıkların gecikme süresini de minimalize ediyor. Xiaomi, Mi Airdots 2 SE'nin her bir kulaklığının sadece 4.7 gram ağırlığında olduğunu ifade ediyor. Bu hafif kulaklıklar şarj kutusu ile birleştiğinde ise 48 gramlık toplam ağırlıkla karşımıza çıkıyor.

Karşınızda, Xiaomi Mi Airdots 2 SE

Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklıkları Mi Airdots 2 SE, tek şarj ile 5 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Devreye şarj kutusunu da soktuğumuzda ise 20 saate varan, uzun diyebileceğimiz bir kullanım süresi ile karşılaşıyoruz. Ayrıca tüketiciler, Mi Airdots 2 SE'nin şarj kutusunu, sahip olduğu USB Type-C girişi ile sadece 1.5 saatte şarj edebiliyorlar.

Xiaomi Mi Airdots 2 SE, uygun fiyatına rağmen dokunmatik kontrol özelliği de sunuyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklıklar, kulaktan çıktığı an çalınan müziği durdurup, kulağa takıldığında çalmayı devam ettirme özelliğine de sahip.

Bu kablosuz kulaklıkların MIUI ile derin bir uyum içerisinde olduğu ifade ediliyor. Yani Xiaomi telefon kullanıcıları, bu kulaklıkları çok daha işlevsel bir şekilde kullanabilecekler. Son olarak, bu kablosuz kulaklıkların çevresel gürültü engelleme özelliği bulunduğunu da belirtelim.

Xiaomi Mi Airdots 2 SE fiyatı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Airdots 2 SE, Çinli tüketiciler tarafından bugün itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alınabilecek. Şirket, ürünlerin teslimatlarına ise 19 Mayıs itibarıyla başlayacak. Xiaomi'nin açıklamalarına göre Mi Airdots 2 SE kulaklıklar, sadece 24 dolar (yaklaşık 170 TL + vergiler) gibi uygun bir fiyat karşılığında satın alınabilecek.