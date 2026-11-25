Samsung’un yeni kafa üstü kulaklığı Galaxy Studio, sızıntılara göre 2027’nin ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

Samsung, on yılı aşkın süredir ara verdiği kafa üstü kulaklıklara geri dönmeye hazırlanıyor. Galaxy Studio adıyla anılan kablosuz model, Apple ve Sony’nin karşısına çıkacak. Son sızıntı ise kulaklığı ne zaman görebileceğimize dair bir ipucu veriyor: Kararlı One UI 9.5 sürümüyle aynı dönemde.

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Bu da gözleri 2027’nin ocak veya şubat ayında yapılması beklenen Galaxy Unpacked etkinliğine çeviriyor. Bilgiler doğruysa Samsung, Galaxy S27 serisini tanıtırken yeni kulaklığını da gösterecek. Yine de şirketin henüz tarih açıklamadığını belirtelim.

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Galaxy Studio için neden yılın ilk ayları işaret ediliyor?

Sızıntılarıyla tanınan Kro, Samsung’un bir sonraki büyük yazılım ve donanım tanıtımında yeni bir kulaklığa da yer vereceğini söylüyor. Şirketin sporculara yönelik, kulak kancalı Galaxy Buds Active üzerinde çalıştığı da biliniyor. Ancak paylaşımdaki ifadeler, bu modelden ziyade kafa üstü Galaxy Studio’ya işaret ediyor.

Kulaklığın ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Hindistan’daki BIS’in veri tabanlarında görünmesi de hazırlıkların ilerlediğini düşündürüyor. Bunlar tek başına bir tanıtım tarihi vermiyor elbette. Fakat sızıntıyla birlikte değerlendirildiğinde, önümüzdeki birkaç ay içinde duyurulması ihtimalini güçlendiriyor.

Tuşlar da var, dokunmatik kontroller de

Sızdırılan teknik çizimlere göre Galaxy Studio’nun kulaklık başlıkları kendi ekseninde dönebiliyor. Burada kafa bandından içe doğru katlanıp küçülen bir tasarımdan söz etmiyoruz. Başlıklar çevrildiğinde kulaklık düz bir konuma geliyor; böylece boyunda ya da çantada taşımak kolaylaşıyor.

Samsung, kontrollerin tamamını da dokunmatik yüzeylere bırakmamış. Aktif gürültü engelleme (ANC) ve ses ayarı için fiziksel tuşlar var. Kulaklık başlıklarında ise dokunmatik kontrol alanları bulunuyor.

Samsung bünyesindeki Harman Kardon’un uzmanlığından yararlanılarak geliştirilen modelde beklenen diğer özellikler şöyle:

Kablolu bağlantı: Kablosuz kullanımın yanında USB-C ve 3,5 mm jak üzerinden bağlantı desteği.

Kablosuz kullanımın yanında USB-C ve 3,5 mm jak üzerinden bağlantı desteği. Batarya: 870 mAh kapasite.

870 mAh kapasite. Ek özellikler: Oyun modu ve Auracast desteği.

Oyun modu ve Auracast desteği. Renkler: İlk etapta siyah ve kırmızı seçenekleri.

Şimdilik tasarım ve donanım hakkında bildiklerimiz sızıntılara dayanıyor. Samsung’un bunların ne kadarını Galaxy Studio’ya taşıyacağını ise resmî tanıtımda göreceğiz.