Her Detayıyla Dikkatinizi Çekecek Tam Bir Amiral Gemisi Katili Telefon Redmi K90 Pro Max Tanıtıldı

Redmi, çok beklenen yeni telefonu K90 Pro Max'i resmen tanıttı. Bose hoparlörle gelen cihaz, işlemcisinden bataryasına kadar her detayıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Redmi, tanıttığı cihazlarla sektörde iddialı bir şekilde yer almaya devam ediyordu. K olarak nitelendirilen serisi de tam olarak bir amiral gemisi katiliydi. Şimdi ise şirket, her özelliğiyle kullanıcıyı çekecek yeni telefonu **K90 Pro Max’i **resmen tanıttı.

Telefonun tasarımına baktğımızda ön tarafında ince çerçeveli delikli bir ekranla geldiğini görüyoruz. Arkada ise soldan sağa uzanan, iPhone 17 benzeri dikdörtgen bir kamera adası var. Burada 3’lü kamera kurulumu görüyoruz. Ayrıca arkada bir bas hoparlörü dikkat çekiyor. Burada Bose 2.1 desteğiyle üst düzey ses deneyimi kullanıcıyı sunulacak.

Karşınızda Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max modelinde 6,9 inç boyutunda **1200x2608 **piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı ve kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunan bir ekran bulunuyor. Bu ekranda OLED panel kullanılmış. Maksimum parlaklığı 3500 nite kadar çıkıyor ve yüksek ışıklarda bile ekranı rahatça görmeniz sağlanıyor.

Telefon, Qualcomm’un en üst düzey performansı sunan amiral gemisi işlemcisi Snapdragon Elite 8 Gen 5’ten güç alıyor. Ona 12/16 GB RAM seçenekleri ve 512 ila 1 TB arasında değişen depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Arkada 50 MP’lik ana, 50 MP’lik OIS ve 5x optik zoom sunan periskop telefoto ve 50 MP’lik ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilen 32 MP’lik bir selfie kamerası var. Telefon, 7560 mAh’lik devasa bir silikon karbon bataryaya sahip. Bu batarya 100W kablolu, 50W kablosuz şarj destekliyor. Kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile çıktığını ve siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacağını da ekleyelim.

Redmi K90 Pro Max teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, 1200x2608, 120 Hz, OLED, 3500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 GB Depolama 512 GB / 1 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 7560 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16) Renkler Siyah, beyaz Boyutlar 163.3 x 77.8 x 7.9 mm Ağırlık 218 gram

Redmi K90 Pro Max fiyatı