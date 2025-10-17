Redmi K90 Pro Max’in tasarımı ve çıkış tarihi açıklandı

Redmi K90 Pro Max, 23 Ekim’de tanıtılacak. Paylaşılan görsellere göre cihazda Bose hoparlör ve periskop kamera ve kot kumaştan arka yüzey olacak.

Redmi, ilk kez “Pro Max” takısını taşıyan K90 Pro Max modelini 23 Ekim'de tanıtacak. Marka, bu cihazla hem tasarım hem de donanım açısından premium sınıfa yaklaşmayı hedefliyor. Cihazın dikkat çeken detaylarından biri büyük dikdörtgen arka kamera modülü ve periskop telefoto lensi.

K90 Pro Max’in düz ekran tasarımı, ince çerçeveleri ve neredeyse görünmez seviyede selfie kamera kesintisiyle modern bir görünüm sunuyor. Ses konusunda ise kullanıcıları Bose destekli hoparlör sistemi karşılayacak, bu da multimedya deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

İşlemci tarafında resmi açıklama yapılmasa da, cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor. Bu da onu Redmi tarihindeki en güçlü K serisi model yapabilir. Cihazın genel yapısı, markanın artık sadece fiyat-performans değil, doğrudan üst segmentte de rekabet etmek istediğini gösteriyor.