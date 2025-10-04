En İddialı Orta Segment Telefonlardan Redmi Note 13 Alınır mı? İşte Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye'de de satışta olan orta segment telefon Redmi Note 13 günümüzde hâlâ alınır mı? Telefonun tüm özelliklerine ve fiyatlarına bakarak bu soruya yanıt veriyoruz.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de de çok popüler bir marka olan Redmi, her bütçeye uygun farklı segmentlerden telefonlarla karşımıza çıkıyor. Orta segmentte çok iddialı bir telefon olan Redmi Note 13 modeli de bunlardan biri. Peki Redmi Note 13 neler sunuyor?

Bu içerikte ülkemizde de satışı bulunan Redmi Note 13 telefonunun tüm detaylarını inceleyeceğiz ve güncel fiyatlarına bakacağız. Buna göre günümüzde alınıp alınmayacak bir telefon olduğuna karar vereceğiz. İşte Redmi Note 13 hakkında tüm detaylar.

Redmi Note 13 ne zaman piyasaya sürüldü?

Xiaomi, Redmi Note 13 modelini 2024 yılının ocak ayında resmen tanıttı. Telefon, direkt o ay içinde de ülkemizde satışa çıktı. Yani neredeyse 2 yıllı bir cihaz diyebiliriz. Buna rağmen fiyat performans konusunda hâlâ iddialı olmaya devam ediyor.

Redmi Note 13 tasarımı

Boyutlar 162,24 x 75,55 x 7,97 mm Ağırlık 188,5 gram Renk Gece Siyahı, Nane Yeşili ve Buz Mavisi Dayanıklılık IP54

Redmi Note 13 modelinin arkasında herhangi bir ada içinde bulunmayan 3'lü kamera kurulumu yer alıyor. Kavisli köşelere sahip telefonun ön tarafında ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. Cihaz, 162,24 x 75,55 x 7,97 mm boyutlara sahip. Ağırlığı ise 188,5 gram.

IP54 suya ve toza dayanıklılık derecesiyle kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 modeli; Gece Siyahı, Nane Yeşili ve Buz Mavisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Redmi Note 13 ekranı

Boyutu 6,67 inç Panel AMOLED Çözünürlük 1080x2400 piksel Yenileme hızı 120 Hz Parlaklık 1800 nit

Telefonda 6,67 inç boyutunda AMOLED bir ekran görüyoruz. Bu ekran 1080x2400 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla kullanıcıya gayet yeterli bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Corning Gorilla Glass 3 korumaya sahip telefon, 1800 nit tepe parlaklıkla gelerek güneş ışığında yeterli performans gösterebiliyor.

Redmi Note 13 performansı

İşlemci Snapdragon 685 RAM 6/8 GB Depolama 128 / 256 GB

Redmi, Note 13 modelinde Qualcomm'un 6 nm üretim sürecinden geçen orta segment işlemcisi **Snapdragon 685'i **kullanmış. Sekiz çekirdekli 2,8 GHz'e kadar CPU'ya ve Adreno 610 GPU'ya sahip bu işlemci, günlük kullanım için gayet yeterli performans sunabiliyor. Ona 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB UFS2.2 depolama eşlik ediyor.

Redmi Note 13 kamerası

Arka kamera 108 MP (f/1,75) + 8 MP (f/2,2) + 2 MP (f/2,4) Ön kamera 16 MP (f/2,4)

Telefonda 3'lü kamera kurulumu mevcut ve fiyatına göre çok iyi bir kamera performansına sahip diyebiliriz. Arkada** 108 MP'lik f/1,75 diyafram açıklığında** ana kamera, 8 MP f/2,2 diyafram açıklığında ultra geniş kamera ve 2 MP'lik makro kamera bulunuyor. Arka kamera, 30 FPS'te 1080p video kaydı yapabiliyor. Önde ise** 16 MP'lik f/2.4 diyafram açıklığına** sahip deliğe yerleştirilen selfie kamerası var.

Redmi Note 13 bataryası

Batarya 5000 mAh Hızlı şarj desteği 33W

Redmi Note 13 modelinde bu tarz telefonlarda sıkça gördüğümüz 5000 mAh'lik batarya var. Bu bataryaya 33W'lık hızlı şarj desteği eşlik ediyor ve adaptör kutudan çıkıyor. Bunlar dışında Bluetooth 5.1, NFC gibi özellikleri de var.

Redmi Note 13 teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 1080x2400 piksel, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 685 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 108 MP (f/1,75) + 8 MP (f/2,2) + 2 MP (f/2,4) Ön kamera 16 MP (f/2,4) Batarya 5000 mAh (33W) İşletim sistemi HyperOS Boyutlar 162,24 x 75,55 x 7,97 Ağırlık 188,5 gram Renk Gece Siyahı, Nane Yeşili ve Buz Mavisi

Redmi Note 13 fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 12.299 TL

Telefon, Xiaomi'nin sitesinde 12.299 TL'lik fiyata sahip. Ancak üçüncü taraf satıcılardan daha uygun fiyata bulmanız da mümkün. 108 MP ana kamera, 5000 mAh batarya, 120 Hz ekran, HyperOS desteği gibi özelliklere ek olarak bir de uygun fiyatlı olmasıyla hâlâ satın alınabilecek bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.