Xiaomi bünyesindeki Redmi, yeni projeksiyon cihazı Projector 3 Lite'ı tanıttı. Cihaz, aşırı uygun fiyatlı olmasına rağmen iddialı özelliklerle geliyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sadece akıllı telefonlar değil farklı türden ürünlerle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, çok satma potansiyeline sahip Redmi Projector 3 Lite isimli projeksiyon cihazını tanıttı.

Bu küçük projektör, inanılmaz uygun fiyatlı olması ve dikkat çeken özelliklerle donatılması sayesinde çok iddialı bir cihaz olarak geliyor. Her ortama uygun, taşınabilir ve akıllı bir projektör.

Redmi Projector 3 Lite neler sunuyor?

Öncelikle baktığımızda zarif bir tasarıma sahip bir projeksyion cihazı olduğunu görebiliyoruz. Beyaz renk ve sade bir görünüm tercih edilmiş. 1,2 kilogram ağırlığında ve 146x113x172,5 mm boyutlarında olduğunu belirtelim. Yani farklı yerlere kolayca taşınabilecek kompakt bir boyutu var.

Projektörde 1,5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Amlogic T950S çip var. Ona 1 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik ediyor. Bunlar sayesinde küçük uygulamaları ve Xiaomi’nin HyperOS Connect’ini çalıştırıp otomasyon özelliklerine yer verebiliyor.

Görsellik tarafında 180 CVIA lumen parlaklığa sahip olduğunu görüyoruz. Bu da karanlık ortamlarda rahatça 1080p görüntü sunabildiği anlamına geliyor. Kısa mesafede 100 inçe kadar ekran yansıtabildiğini de ekleyelim. Uzun süreli izlemelerde dalga boylarını filtreleyerek göz yorgunluğunu azaltmayı sağlayan bir sertifikası da var.

Projeksyion cihazı, bunlar dışında HDMI ARC, USB 2.0, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth ve çift bantlı Wi-Fi gibi bağlantı özelliklerine de sahip. Cihazın önce nesle kıyasla %20 daha hızlı odaklama ve %13 daha hızlı görüntü düzeltmesi sunduğunu da ekleyelim.

Redmi Projector 3 Lite, 22 Nisan’da Çin’de satışa sunulacak. Cihazın 96 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacağı açıklandı.