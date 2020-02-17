Regnant Esports, CS:GO Takımıyla GGBTW Turnuvasına Katılacak

Bünyesinde birçok farklı takım barındıran, Webtekno’nun ana sponsoru olduğu Regnant Esports; bir turnuvada daha mücadele etmeye hazırlanıyor. Regnant’ın Counter Strike: Global Offensive takımı, yarın GGBTW turnuvasında ter dökecek.

Webtekno’nun ana sponsoru olduğu Regnant Esports, bir turnuvada daha mücadele etmeye hazırlanıyor. Bünyesinde PUBG Mobile, NBA 2K, Teamfight Tactics ve Tactic Force gibi oyunlar için takımlar bulunduran Regnant Esports’un Counter Strike: Global Offensive takımı, GGBTW turnuvasında boy gösterecek.

Regnant Esports’un Counter Strike: Global Offensive kadrosu, Godlike Gamers’ın alt kuruluşu GGBTW’nin düzenlediği MINORCUP turnuvasında yer alacak. Ekip, bu turnuvayı kazanarak bir ivme yakalamayı planlıyor.

MINORCUP turnuvasının detayları:

İçerisinde Regnant Esports’un CS:GO takımının da yer aldığı 16 ekibin yarışacağı MINORCUP, yarın (18.02.2020) saat 18.45’te başlayacak. Eliminasyon formatında düzenlenecek olan turnuvanın kazananı ise 300 TL’lik ödülün sahibi olacak.

Regnant’ın turnuvada yer alacak olan Counter Strike: Global Offensive kadrosu şöyle:

Alper “pawkeR” BALCI

Burak “beur” YILDIRIM

Oğuzhan “OgPaa” PAKER

Tarık “shengel” ŞENGEL

Yasin “SLY” ÇOBAN

Turnuvayla ilgili daha detaylı bilgilere GGBTW’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca turnuva yayınını da turnuva esnasında aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz. Yayının, yarı final ve final turlarında olacağını da belirtelim.

Webtekno olarak Regnant Esports Counter Strike: Global Offensive takımına katılacağı GGBTW MINORCUP turnuvasında başarılar diliyoruz. Siz de Regnant Esports’un Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilir ayrıca takımın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Regnant Esports ile ilgili daha fazla haber ve turnuva duyurusu için bizi takipte kalın.