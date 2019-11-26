İçten İçe Counter Strike Oynama Sebebimiz Olan 15 CS Hilesi

Counter Strike 1.5 ve Counter Strike 1.6 zamanı internet kafelerde arkadaşlarımızı sinir etmek için kullandığımız birçok hile, CS: GO ile artık rekabetçi maçlarda kullanılmaya başlandı. Ancak biz bu kötü kullanım yerine, eğlence amaçlı kullanılan CS hilelerine bakacağız.

Birçoğumuz Counter Strike ile ortaokul - lise çağlarında internet kafelerde tanıştık. Kimi zaman kafe içi turnuvalarla rekabete doyduk, kimi zaman da arkadaşlarımız ile eğlencenin dibine vurduk. O zamanlar Counter Strike Global Offensive hileleri ve hilecileri gibi sadece kötü amaçlarla kullanılmıyordu. Birçoğumuz daha fazla eğlence için hileler kullandık. Hatta kendi CS modlarımızı bile yarattık diyebiliriz.

O dönem Counter Strike hileleri bize birçok farklı imkan sunuyordu. İstersek sv_gravity ile uçuyor, istersek duvarların arasından geçiyorduk. Bazılarımız bu hileleri kötü amaçlarla kullanmaya başlasa da biz içten içe eğlence için Counter Strike oynama sebebimiz olan CS hilelerine bakacağız.

İşte Counter Strike 1.5, 1.6’da içten içe oyunu oynama sebebimiz olan hileler:

sv_gravity: Yerçekimini değiştirir

Counter Strike 1.5 ve diğer tüm CS oyunları içerisinde bildiğiniz gibi uçmanızı sağlayacak herhangi bir mod yok. Ancak bu bizim için hiçbir zaman bir engel olmadı. Yerdeyken birbirimizi vurmak kolaydı. Peki ya havadayken? sv_gravity kodu ile oyundaki yer çekimini değiştirerek ister gökyüzünde süzülebilir, istersek yere yapışabiliriz.

noclip: Duvarların arasından geçirir

Bu CS hile kodunu daha önce kullananların yüzünde hafif bir gülümseme başladı bile. Artık itiraf etmenin zamanı geldi. Birçoğumuz bu hileyi çabucak pozisyon almak için veya arkadaşlarımıza yetişmek için kullandık. noclip ile duvarların veya oyun içerisinde yer alan kutu gibi engellerin içerisinden rahatlıkla geçebiliyorsunuz.

gl_zmax 3600: Duvarların arkasını gösterir

Kimi zaman duvarların arasından geçtik, kimi zaman da bu hile kodu ile duvarların arkasını gördük. Günümüzde “Wallhack” olarak da bilinen ve rekabetçi maçlarda maalesef ki çok sık görebileceğiniz bu hile, zamanında daha çok eğlence için kullanılıyordu. Oyuncular daha ne olduğunu bile anlamadan kendilerini yerde buluyorlardı.

notarget: Görünmez yapar

Artık hile kullanmayı bir sonraki seviyeye çıkarmış birçok kişi notarget komutunu iyi bilir. Oyundayken tamamen görünmez olmanızı sağlayan bu kod ile rakip oyuncular sizi hiçbir şekilde göremiyorlar. Bir zamanlar arkadaşlar arasında korkutma şakaları yapmak için de en ideal hilelerden biriydi.

impulse102: Kan ve kemik saçılmasına neden olur

İçeriğimizin başında da dediğimiz gibi bu hile kodlarının birçoğu aslında isteyerek ya da istemeyerek kendi oyun modlarımızı yaratmamıza neden olmuştu. impulse102 komutu da Counter Strike 1.6 indirmek için sevilen sebeplerden biriydi. Bu komutu kullanarak kan ve kemik saçılmasını aktif hale getirebiliyorduk. Bu kod Counter Strike’ı farklı bir oyun haline bile getiriyordu.

impulse101: Köşeyi döndürür

Counter Strike Source, 1.5 ve 1.6 oyuncularının en sık kullandığı hile kodlarından biri. Arkadaşınız ile karşılıklı oynarken 2. elden nasıl AWP aldığını merak ediyor muydunuz? İşte cevabı impulse101. Çevrimiçi sunucularda oynarken çalışmayan bu kod, sadece internet kafe içinde kurulan oyunlarda işe yarıyordu. Hangimiz 2. elden AWP almak için bir kere bile olsa bu kodu kullanmadı ki?

hud__fastswitch: Hızlı silah değiştirir

Counter Strike oyunlarının hepsinde silahların, bombaların ve hatta bıçakların bile birer animasyonu var. Hatta sizler de bu animasyonlar sırasında birçok kez rakibinize savunmasız yakalanmışsınızdır. İşte bu kod ile bu silah animasyonlarını kaldırabiliyorduk. Böylece tüm silahlar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Örneğin hızlı koşmak için elinize bıçak aldınız ve koşuyorsunuz. Rakibiniz karşınıza çıktığı an, silaha geçiş yapabilirsiniz.

sv_wateraccelerate: Suda hızlı yürütür

Aztec gibi içerisinde sulu parkurların yer aldığı Counter Strike haritalarında fazlasıyla işe yarayan bir hile kodu. Bildiğiniz gibi CS haritalarında suya girdiğiniz anda hareket hızınız azalıyor. Ancak bu kodu kullandığınız zaman eskisi kadar hızlı koşabilirsiniz. Böylece su parkurları bir engel olmaktan çıkıp, diğer oyunculara karşı kullanabileceğiniz bir avantaja dönüşüyor.

mp_c4timer “sayı”: C4 patlama süresini değiştirir

CS’de C4 patlama süresi hep aynıdır. Yani sıkı bir CS oyuncusuna karşı bu hile kodunu kullanırsanız hemen anlayacaktır. Ancak eğlence amaçlı kullanmak için hiçbir engel yok. mp_c4timer kodu C4’ün patlama süresini değiştirmenize veya kısaltmanıza yarıyor. Arkadaşlarınızla karşılıklı oynarken T tarafındaysanız bu kod ile arkadaşınızı kandırabilirsiniz.

give weapon_silahadı: İstediğiniz silaha ulaştırır

Üst üste kaybettiniz ve artık silah alacak paranız bile yok. İşte bu tarz anlarda devreye giren bu kod ile dilediğiniz silahı kolayca alabilirsiniz. Ancak arkadaşlarınıza karşı oynarken dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer daha ikinci elden AWP ve tüm ekipmanları alırsanız, muhtemelen hemen yakalanırsınız.

god: Ölümsüz hale getirir

Hadi itiraf edelim! Hepimiz bu kodu arkadaşlarımız ile 1v1 yaparken en az bir kere kullandık. Arkadaşlarımızın “Nasıl ölmedin?” haykırışları arasında, yüzümüzde gülümsemeyle kim bilir ne hikayeler yazdık. Anlaşılacağı gibi “god” komutu sizi oyun içerisinde ölümsüz hale getirir. Böylece hiçbir şekilde rakipleriniz tarafından zarar görmezsiniz.

sv_clienttrace 999999999: Mermi sekmesini kapatır

Counter Strike’ta nişangah kontrolü biraz zordur. Eğer iyi bir fare kontrolünüz yoksa, mermileriniz dağa taşa gidecektir. Ancak bu kod ile mermilerinizin direkt nişangahınızda yer alan bölgeye gitmesini sağlayabilirsiniz. Hileyi kapatmak için de bu sefer “99999…” bölümüne sadece “1” yazıyoruz.

cl_forwardspeed "0-999": İleriye gidiş hızını değiştirir

Hareket kabiliyetinizi arttıracak ve haritada adeta Flash gibi dolaşmanızı sağlayacak kodların ilki cl_forwadspeed. 0 ile 999 arasında bir sayı girdiğimiz takdirde, ileri gidişimizin ne kadar hızlı veya yavaş olacağını belirlersiniz. Hızlıca pozisyon almak veya bomba bölgesine gitmek için kullanabilirsiniz.

cl_backwardspeed "0-999": Geriye gidiş hızını değiştirir

Bu sefer geriye doğru hareket hızını değiştiriyoruz. Hareket kabiliyeti her zaman çok önemli olmuştur. Bu kodları arkadaşlarınızla eğlence amaçlı da kullanabilirsiniz. Örneğin hareket hızını sona çekip, haritada hem Flash gibi gezip hem de birbirinizi yakalamaya çalışabilirsiniz. Demiştik, biz zamanında bu hile kodları ile kendi oyun modlarımızı yaratmıştık.

cl_sidespeed "0-999": Yana gidiş hızını ayarlar

Bu kod ile bu sefer yana, yani sola veya sağa gidiş hızımızı ayarlıyoruz. Bu kodları eğlence amaçlı kullandığınız zaman genellikle aynı sayıda tutmaya özen göstermelisiniz. Her biri birbirinden farklı olursa, karakteri kontrol etmek de bir hayli güç oluyor.

Hile komutlarının aktif hale gelmesi için öncelikle oyun konsolunu açıp “sv_cheats 1” komutunu girmemiz gerekiyor. Ayrıca tüm bu hile komutlarının oyunu kuran bilgisayardan girilmesi gerekiyor. Yani oyunun sahibi tarafından.

Hepimizin bir dönem mutlaka en az bir kere kullandığı ve arkadaşlarımızla eğlenceli oyunlar oynamamıza neden olan CS hile kodları bu şekildeydi. Sizin de CS hile kodları kullanırken arkadaşlarınızla geçirdiğiniz eğlenceli vakitlerden bir anınız varsa, yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.