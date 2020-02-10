Regnant, Yeni PUBG Kadrosuyla İlk Kez Mücadele Edecek

Webtekno’nun ana sponsoru olduğu Regnant Esports, PUBG Mobile oyunu için yepyeni bir kadro kurdu. Yeni kadro, ilk mücadelesini bu gece Mobile Gaming Arena | MGA turnuvasında gerçekleştirecek.

Webtekno’nun ana sponsoru olduğu Regnant Esports, faaliyet gösterdiği alanlardan bir tanesi olan PUBG Mobile’da yepyeni kadrosuyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Ekip, ilk turnuvasına bu gece katılacak.

Regnant Esports PUBG Mobile ekibi, bu gece saat 00.00’da başlayacak olan Mobil Gaming Arena | MGA turnuvasında boy gösterecek. Turnuvanın ödülüyse 12.500 UC olacak. Regnant, ayrıca resmi Instagram sayfası üzerinden yeni PUBG Mobile ekibinin de duyurusunu yaptı.

Regnant Esports, yeni PUBG Mobile ekibi:

PUBG Mobile, sadece Google Play Store’da 100 milyondan fazla yüklenmeye sahip olan dünyanın en popüler mobil oyunlarından bir tanesi ve Regnant’ın da bu oyun için bir takımı bulunuyor.

Regnant, yeni PUBG Mobile takım kadrosunu duyurduğu Instagram paylaşımında takipçilerine şöyle seslendi: “Lootlarınıza hükmetmeye geliyoruz! Yenilenmiş, başarıya bir o kadar aç olan PUBG Mobile kadromuz karşınızdadır.”

Ekibin PUBG Mobile kadrosu ise şöyle:

Egeman “Crucial” NAK

Alperen “Joshem” Serdar

Hüseyin Taha “Alita” Tüver

Paşaberk “Razy” Akgün

Gürhan Şafak “Spirit” Acar

Nihat “Jox” Karabacak

Biz de Regnant Esports PUBG Mobile takımına, bu gece katılacağı Mobil Gaming Arena | MGA turnuvasında başarılar diliyoruz. Siz de sponsoru olduğumuz Regnant Esports’un Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilir, resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.