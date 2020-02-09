Regnant, Intel ESL Türkiye Şampiyonası'na Bugün Başlıyor

Bünyesinde barındırdığı birçok takımla farklı alanlarda mücadeleler veren Regnant Esports, Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda bugün mücadeleye başlıyor. Regnant, bu şampiyonada yeni CS:GO takımıyla birlikte ilk kez mücadele edecek.

Webtekno ana sponsorluğundaki Regnant Esports, Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) takımıyla mücadelesine başlıyor. 4 elemeden oluşan ve toplamda 8 takımın şampiyonluk için yarışacağı Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda ilk elemeler, şubat ayının ilk hafta sonunda düzenlenmişti.

Düzenlenen ilk elemelerde Turkey5 ve Chemical Explosion takımları, ligde mücadele etmeye hak kazanmıştı. TurkCS.net’in desteklediği Regnant Esports CS:GO takımı da bugün mücadele edecek ekipler arasında yer alıyor. Bu turnuvanın Regnant açısından bir diğer önemi de TurkCS.net’in desteğiyle kurduğu yeni CS:GO takımıyla ilk kez mücadele edecek olması.

Intel ESL Türkiye Şampiyonası

League of Legens, Dota ve FIFA oyunlarında da takımları bulunan Regnant Esports, bugün saat 14.00’da ikinci ön eleme turunda ter dökecek. Regnant Esports, geçtiğimiz günlerde yenilediği Counter Strike: Global Offensive kadrosunu şöyle duyurmuştu:

“ESL Türkiye Şampiyonası'nda kulübümüzü temsil edecek, yenilenmiş ve güçlenmiş CS:GO kadromuz ile hükmetmeye geliyoruz. Uyarı: Merhametleri ve afları yoktur.”

Regnant Esports’un CS:GO kadrosunda yer alan isimlerse şöyle:

Alper “pawkeR” BALCI

Burak “beur” YILDIRIM

Oğuzhan “OgPaa” PAKER

Tarık “shengel” ŞENGEL

Yasin “‘SLY” ÇOBAN

Regnant’ı ve turnuvayı izleyebileceğiniz yayın adresine buradan, turnuvanın resmi internet sitesine ise buradan ulaşabilirsiniz. Biz de Webtekno olarak Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Regnant Esports’a başarılar diliyoruz.