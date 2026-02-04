Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Paen'da çanta indirimleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Rekabet Kurulu, Android'e Yönelik Soruşturma Başlattı! İşte Nedeni

Rekabet Kurulu, Google tarafından sunulan işletim sistemi Android'e yönelik rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. İşte detaylar.

Rekabet Kurulu, Android'e Yönelik Soruşturma Başlattı! İşte Nedeni
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Rekabet Kurulu, Google tarafından sunulan ve dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemlerinden biri olan Android ile ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Kurul, Android işletim sistemi ekosistemine yönelik yeni bir soruşturma başlatıldığını resmî hesaplarından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre kurul tarafından başlatılan Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi’nde edinilen bulgular kapsamında Google ile mobil cihaz üreticileri arasında oluşan mevcut sözleşme yapısının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık oluşturabileceği endişesi ortaya çıktığı ve bu yüzden soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rekabet Kurulu Android’e başlatılan soruşturmada neleri inceleyecek?

andro

  • Google Arama parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi
  • Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi Google’ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama’ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması
  • Google Chrome tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması
  • İşletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi veya Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemini cihazlarında kullanmasının yasaklanması

Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamında neleri inceleyeceğini de detaylı bir şekilde paylaştı. Endişe konusu davranışlar arasında yukarıda listelediklerimiz yer alıyor. Google Arama’ya avantaj sağlanması, Chrome’a avantaj sağlanması gibi konular var.

Ayrıca kurul, Google ile cihaz üreticileri arasındaki sözleşme ilişkisi çerçevesinde şekillenen bu endişelerin yanı sıra, Android uygulama geliştiricilerini etkileyen Google’ın Android Geliştirici Doğrulama Programı kapsamında yakın tarihte gerçekleştirdiği bazı politika değişikliklerinin de inceleme kapsamına alındığını belirtti. Söz konusu değişikliklerle geliştiricilere yönelik birtakım yükümlülüklerin öngörüldüğü tespit edildiği, Google’ın bu politikasının rekabeti ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği belirtildi.

Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

En Güçlü Ekran Kartlarından RTX 4090, Oyun Esnasında Aşırı Isınmadan Eridi [Video]

En Güçlü Ekran Kartlarından RTX 4090, Oyun Esnasında Aşırı Isınmadan Eridi [Video]

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

İzledikten Sonra Hüngür Hüngür Ağlayacağınız Filmler

İzledikten Sonra Hüngür Hüngür Ağlayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim