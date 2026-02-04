Rekabet Kurulu, Android'e Yönelik Soruşturma Başlattı! İşte Nedeni

Rekabet Kurulu, Google tarafından sunulan işletim sistemi Android'e yönelik rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. İşte detaylar.

Rekabet Kurulu, Google tarafından sunulan ve dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemlerinden biri olan Android ile ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Kurul, Android işletim sistemi ekosistemine yönelik yeni bir soruşturma başlatıldığını resmî hesaplarından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre kurul tarafından başlatılan Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi’nde edinilen bulgular kapsamında Google ile mobil cihaz üreticileri arasında oluşan mevcut sözleşme yapısının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık oluşturabileceği endişesi ortaya çıktığı ve bu yüzden soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rekabet Kurulu Android’e başlatılan soruşturmada neleri inceleyecek?

Google Arama parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi

Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi Google’ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama’ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması

Google Chrome tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması

İşletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi veya Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemini cihazlarında kullanmasının yasaklanması

Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamında neleri inceleyeceğini de detaylı bir şekilde paylaştı. Endişe konusu davranışlar arasında yukarıda listelediklerimiz yer alıyor. Google Arama’ya avantaj sağlanması, Chrome’a avantaj sağlanması gibi konular var.

Ayrıca kurul, Google ile cihaz üreticileri arasındaki sözleşme ilişkisi çerçevesinde şekillenen bu endişelerin yanı sıra, Android uygulama geliştiricilerini etkileyen Google’ın Android Geliştirici Doğrulama Programı kapsamında yakın tarihte gerçekleştirdiği bazı politika değişikliklerinin de inceleme kapsamına alındığını belirtti. Söz konusu değişikliklerle geliştiricilere yönelik birtakım yükümlülüklerin öngörüldüğü tespit edildiği, Google’ın bu politikasının rekabeti ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği belirtildi.