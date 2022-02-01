Rekabet Kurumu yaptığı sitesinden yaptığı resmi açıklamada Dydo Drinco'nun Rekabet Kanunu'nun 4'üncü maddesini ihlal ettiğiyle ilgili ön araştırması karara bağlandı. Rekabet Kurumu, Dydo Drinco'ya Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle dava açacak.

Dydo Drinco, Yıldız Holding'in hisselerini kendisine satmasından bu yana ülkemizde oldukça popüler olan Cola Turka, İçim, Çamlıcak ve Link gibi markaları bünyesinde bulunduruyor. Sadece ülkemizde değil ana merkezi olan Japonya'da da oldukça yüksek bir satış ağına sahip.

Japonya'daki otomat satışlarında ilk üç sırada yer alan Dydo Drinco'nun başı Rekabet Kurumu'yla dertte gibi görünüyor. Rekabet Kurumu, 'ülkemizdeki rekabeti engellediği' gerekçesiyle Dydo Drinco'ya soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Ön araştırma sonrasında Rekabet Kurumu bulguları yeterli buldu

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Dydo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş’nin Rekabet Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. İlgili maddede “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı taşıyan etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır” ifadeleri yer alıyor.

Rekabet Kanunu’nun 4’üncü maddesini ihlal ettiği üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurumu tarafından karara bağlandı. Rekabet Kurumu, bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi. Dydo Drinco’dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.