NVIDIA, CEO’su Jensen Huang Hakkında Casusluk İddiaları Nedeniyle Soruşturma Başlattı

NVIDIA, CEO’su Jensen Huang’ın Çin casusu olduğu belirlenen bir yöneticiyle ilişkisi nedeniyle şirket içi soruşturma başlattığını duyurdu.

NVIDIA, şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang’ın, ABD istihbaratı tarafından Çin casusu olduğu belirlenen bir iş insanıyla yaşadığı yakın ilişki nedeniyle şirket içi soruşturma başlattığını duyurdu.

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Huang’ın yönetim kuruluna söz konusu ilişkiyi itiraf etmesinin ardından gelen bu karar, sektörde ve Washington’da büyük yankı uyandırdı.

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Yönetim kurulu inceleme başlattı

NVIDIA yönetim kurulu tarafından pazar günü yapılan açıklamada, ulusal güvenliğin veya şirket sırlarının tehlikeye girdiğine dair bir bulguya rastlanmadığı belirtilse de mevcut tüm bilgilerin titizlikle inceleneceği vurgulandı. 63 yaşındaki Jensen Huang’ın soruşturma sürecinde görevine devam edeceği ve incelemeye tam destek vererek iş birliği yapmayı taahhüt ettiği ifade edildi.

Şirket sözcüsü John Rizzo ise yaşananların şirketin hızını kesmeyeceğini belirterek, "Jensen, NVIDIA’nın CEO’su olarak kesintisiz bir şekilde liderlik etmeye kararlı" dedi. Huang da şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek, "Eylemlerim eşimi ve çocuklarımızı derinden üzdü. Yaptığımın hiçbir mazereti yok, çok üzgünüm" sözleriyle özür diledi.

İlişkinin arka planı ve ticari bağlantılar

The New York Times’ın geçen ay yayımladığı habere göre ABD istihbarat teşkilatları Huang’ın Çin vatandaşı ve çip alıcısı olan Alice Huang (Huang Le) ile yakın bir ilişki geliştirdiğini tespit etmişti. Yapılan izlemeler, eski bir Çin televizyon muhabiri olan ve ardından Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed’in üst düzey yöneticiliğine getirilen Alice Huang’ın doğrudan Pekin’e bilgi sızdırdığını ortaya koydu.

Başkan Trump’ın etkili müttefiklerinden biri olan Jensen Huang’ın bu ilişkisi, ABD hükûmeti nezdinde ciddi güvenlik endişelerine yol açtı. Öte yandan, Megaspeed’in son iki yılda NVIDIA’dan 4,8 milyar doların üzerinde çip satın alarak şirketin Güneydoğu Asya’daki en büyük müşterilerinden biri hâline geldiği biliniyor. NVIDIA’nın, ABD Ticaret Bakanlığı’nın kısıtlı yapay zekâ çiplerinin Çin’e kaçırılmasına yardım ettiği şüphesiyle Megaspeed’i soruşturmasına rağmen şirketle iş yapmaya devam ettiği belirtildi.